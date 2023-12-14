В Ростовской области проиндексируют выплаты на детей и льготникам с 2024 года

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Депутаты приняли поправки в несколько региональных законов. В результате проиндексируют выплаты детям, опекунам, приемным родителям и льготникам.
С начала 2024 года размер пособия на детей-сирот вырастет на 541 рубль и составит 12,5 тысячи рублей. Эти деньги в качестве помощи платят ежемесячно.
Выплаты приемным родителям увеличили на 515 рублей — до 9 875 рублей. А размер ежемесячной помощи на третьего ребенка достигнет 10,6 тысячи рублей.
Кроме того, выплата тем, кто отказывается от бесплатного проезда, составит 1 103 рубля.
Добавим, что участники спецоперации и их близкие получили возможность бесплатно ходить в областные музеи.
Ранее стало известно, когда донские власти примут решение о выплатах после урагана.