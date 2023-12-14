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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В Ростовской области проиндексируют выплаты на детей и льготникам с 2024 года

В Ростовской области проиндексируют выплаты на детей и льготникам с 2024 года

14 декабря 2023, 13:39
Фото: 1MI
В Ростовской области проиндексируют выплаты на детей и льготникам с 2024 года
В Ростовской области увеличат размер социальных пособий отдельным категориям граждан на 4,5%, сообщили в Заксобрании региона.

Депутаты приняли поправки в несколько региональных законов. В результате проиндексируют выплаты детям, опекунам, приемным родителям и льготникам.

С начала 2024 года размер пособия на детей-сирот вырастет на 541 рубль и составит 12,5 тысячи рублей. Эти деньги в качестве помощи платят ежемесячно.

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Выплаты приемным родителям увеличили на 515 рублей — до 9 875 рублей. А размер ежемесячной помощи на третьего ребенка достигнет 10,6 тысячи рублей.

Кроме того, выплата тем, кто отказывается от бесплатного проезда, составит 1 103 рубля.

Добавим, что участники спецоперации и их близкие получили возможность бесплатно ходить в областные музеи.

Ранее стало известно, когда донские власти примут решение о выплатах после урагана.

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