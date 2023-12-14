В Ростовской области рост заболеваемости корью возник из-за мигрантов и дефицита яйца

«Что касается препаратов по иммунизации от кори, паротита, краснухи, здесь тоже технический сбой. Он вызывает сожаление. С чем он связан? Он связан, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства качества. Своевременно это не было сделано.[…]Нужные решения приняты, в ближайшее время проблемы такой не будет», — заявил президент Владимир Путин, добавив, что в России нет проблем с вакцинацией и вакцинами, а аналогичные всплески заболеваемости происходят во всем мире раз в четыре года.