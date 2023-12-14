В Ростовской области рост заболеваемости корью возник из-за мигрантов и дефицита яйца

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В четверг, 14 декабря, стало известно, что в 2023 году Роспотребнадзор фиксирует рекордный рост заболеваемости корью — показатели заболеваемости оказались выше прошлогодних в 300 раз. Россияне объясняют это нехваткой препаратов для вакцинации, при этом самая острая ситуация в Самарской области, где вакцины от кори, краснухи и паротита нет уже больше четырех месяцев.
«Что касается препаратов по иммунизации от кори, паротита, краснухи, здесь тоже технический сбой. Он вызывает сожаление. С чем он связан? Он связан, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства качества. Своевременно это не было сделано.[…]Нужные решения приняты, в ближайшее время проблемы такой не будет», — заявил президент Владимир Путин, добавив, что в России нет проблем с вакцинацией и вакцинами, а аналогичные всплески заболеваемости происходят во всем мире раз в четыре года.
По словам президента, причинами цикличности этих вспышек становятся миграционные потоки из стран, где к вакцинации населения относятся менее строго, а также несвоевременное снабжение медицинских организаций необходимыми препаратами.
«Это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, и с Украиной, откуда приезжают много людей. Иммунизация там находится на очень низком уровне. Плюс, наш технический сбой», — объяснил ситуацию Владимир Путин.
Ранее Владимир Путин извинился за «золотые» яйца в российских магазинах.