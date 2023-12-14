rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Ростовской области рост заболеваемости корью возник из-за мигрантов и дефицита яйца

В Ростовской области рост заболеваемости корью возник из-за мигрантов и дефицита яйца

14 декабря 2023, 12:28
Фото: Midjourney
В Ростовской области рост заболеваемости корью возник из-за мигрантов и дефицита яйца

Президент обвинил во вспышке кори в Ростовской области мигрантов и нехватку яиц

Президент Владимир Путин рассказал, почему в Ростовской области и других регионах резко подскочила заболеваемость корью, подробностями глава государства поделился в ходе Прямой линии.

В четверг, 14 декабря, стало известно, что в 2023 году Роспотребнадзор фиксирует рекордный рост заболеваемости корью — показатели заболеваемости оказались выше прошлогодних в 300 раз. Россияне объясняют это нехваткой препаратов для вакцинации, при этом самая острая ситуация в Самарской области, где вакцины от кори, краснухи и паротита нет уже больше четырех месяцев.

Ростовская область до конца 2023 года получит вакцину от кори
Узнать подробнее

«Что касается препаратов по иммунизации от кори, паротита, краснухи, здесь тоже технический сбой. Он вызывает сожаление. С чем он связан? Он связан, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства качества. Своевременно это не было сделано.[…]Нужные решения приняты, в ближайшее время проблемы такой не будет», — заявил президент Владимир Путин, добавив, что в России нет проблем с вакцинацией и вакцинами, а аналогичные всплески заболеваемости происходят во всем мире раз в четыре года.

«Что касается препаратов по иммунизации от кори, паротита, краснухи, здесь тоже технический сбой. Он вызывает сожаление. С чем он связан? Он связан, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо», — заявил президент Владимир Путин«Что касается препаратов по иммунизации от кори, паротита, краснухи, здесь тоже технический сбой. Он вызывает сожаление. С чем он связан? Он связан, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо», — заявил президент Владимир Путин
«Что касается препаратов по иммунизации от кори, паротита, краснухи, здесь тоже технический сбой. Он вызывает сожаление. С чем он связан? Он связан, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо», — заявил президент Владимир Путин
Фото: 1MI

По словам президента, причинами цикличности этих вспышек становятся миграционные потоки из стран, где к вакцинации населения относятся менее строго, а также несвоевременное снабжение медицинских организаций необходимыми препаратами.

«Это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, и с Украиной, откуда приезжают много людей. Иммунизация там находится на очень низком уровне. Плюс, наш технический сбой», — объяснил ситуацию Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин извинился за «золотые» яйца в российских магазинах.

Читайте также:
В Ростовской области выявили более 130 случаев кориВирусолог предупреждает о риске эпидемии кори в РоссииВласти в Ростовской области опровергли вспышку кори
#Общество#Город#Диана Троянская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мигранты#Вакцинация#Украина#Роспотребнадзор#Дефицит#Последние новости Ростова на сегодня#Владимир Путин#Вакцина#Заболеваемость#Корь#Трудовые мигранты#Самарская область#Происшествия#Прямая линия#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря 2023 года
Подпишитесь
Ростовская область не попадет под мобилизацию, но жители пока останутся без яиц
Сегодня, 15:23
«Налог на голову»: что жители Ростовской области спрашивали у Путина на Прямых линиях
Сегодня, 14:27
Путин оставил без ответа вопрос жителей Ростовской области
Сегодня, 13:03
Где пройдут в Ростове-на-Дону новогодние ярмарки. Полный список адресов
Сегодня, 12:38
Как автор песни «Я спросил у ясеня» Владимир Киршон в 20-е годы жил в Ростове
Сегодня, 07:29