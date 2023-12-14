Власти Ростова решили пустить автобусы «гармошка» на маршруты Суворовского

Вероятно, тем самым третьим маршрутом оказался Суворовский. Сейчас власти организовали среди горожан опрос, куда лучше пустить «гармошки», чтобы связать микрорайон с другими частями города. Первый маршрут пройдет от Суворовского через Вавилова, Шеболдаева, Ленина, Нагибина и Большую Садовую к Центральному рынку, Московкой и до конечной на Ворошиловском. Второй вариант свяжет Суворовский с Нахичеванью и Сельмашем через Вавилова, Королева и Вятскую.