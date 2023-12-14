Власти Ростова решили пустить автобусы «гармошка» на маршруты Суворовского

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Власти Ростова обещали в декабре выпустить на маршруты автобусы «гармошка». Они должны помочь хоть как-то разгрузить работу общественного транспорта города, так как могут перевозить большее количество людей.
Изначально сообщалось, что «гармошки» выйдут на маршруты №16 и №71, они следуют от Центрального рынка на Западный и всегда заполнены людьми. Также был третий маршрут, однако его власти до некоторого времени не раскрывали.
Вероятно, тем самым третьим маршрутом оказался Суворовский. Сейчас власти организовали среди горожан опрос, куда лучше пустить «гармошки», чтобы связать микрорайон с другими частями города. Первый маршрут пройдет от Суворовского через Вавилова, Шеболдаева, Ленина, Нагибина и Большую Садовую к Центральному рынку, Московкой и до конечной на Ворошиловском. Второй вариант свяжет Суворовский с Нахичеванью и Сельмашем через Вавилова, Королева и Вятскую.
Голосование на выбор одного из предложенных маршрутов проводится на портале «Активный ростовчанин» и завершится через четыре дня.
Напомним, всего в Ростове появится восемь автобусов «гармошек». Их город получил от Москвы.