Жителей Ростовской области предупредили о возможных авариях на ЛЭП из-за гололеда

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Напомним, недавно РСЧС объявили, что 15 декабря в Ростовской области продолжит действовать штормовое предупреждение, в регионе ожидается порывистый ветер с сильным гололедом, также существует вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега.
Представители «Россети Юг» рассказали, что из-за неблагоприятных погодных условий на юге России, в том числе в Ростовской области, им предстоит работать в режиме повышенной готовности.
По данным компании, ростовские энергетики к 17.05 мск почти полностью восстановили электроснабжение потребителей, которые остались без света из-за непогоды, бушевавшей в регионе последние два дня.
«Гололед на проводах воздушных линий еще сохраняется. При возникновении новых осадков не исключены повторные технологические нарушения на энергообъектах», — предупредила компания дончан.
Также жителям Ростовской области напомнили о запрете приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, проникать в трансформаторные подстанции и самим предпринимать попытки ремонта. Нарушение запрета может нести риски для жизни и здоровья дончан.
Ранее гололед и непогода лишили электроснабжения 90 населенных пунктов.