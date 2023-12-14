Жителей Ростовской области предупредили о возможных авариях на ЛЭП из-за гололеда

Также жителям Ростовской области напомнили о запрете приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, проникать в трансформаторные подстанции и самим предпринимать попытки ремонта. Нарушение запрета может нести риски для жизни и здоровья дончан.