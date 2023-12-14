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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Жителей Ростовской области предупредили о возможных авариях на ЛЭП из-за гололеда

Жителей Ростовской области предупредили о возможных авариях на ЛЭП из-за гололеда

14 декабря 2023, 15:28
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области предупредили о возможных авариях на ЛЭП из-за гололеда

«Россети» ввели режим повышенной готовности в Ростовской области из-за гололеда

В Ростовской области энергетическая компания «Россети Юг» перешла на работу в режиме повышенной готовности из-за гололеда и многочисленных аварий, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, недавно РСЧС объявили, что 15 декабря в Ростовской области продолжит действовать штормовое предупреждение, в регионе ожидается порывистый ветер с сильным гололедом, также существует вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега.

Представители «Россети Юг» рассказали, что из-за неблагоприятных погодных условий на юге России, в том числе в Ростовской области, им предстоит работать в режиме повышенной готовности.

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По данным компании, ростовские энергетики к 17.05 мск почти полностью восстановили электроснабжение потребителей, которые остались без света из-за непогоды, бушевавшей в регионе последние два дня.

«Гололед на проводах воздушных линий еще сохраняется. При возникновении новых осадков не исключены повторные технологические нарушения на энергообъектах», — предупредила компания дончан.

Также жителям Ростовской области напомнили о запрете приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, проникать в трансформаторные подстанции и самим предпринимать попытки ремонта. Нарушение запрета может нести риски для жизни и здоровья дончан.

Ранее гололед и непогода лишили электроснабжения 90 населенных пунктов.

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