Аксай остается без света, на помощь прибыли бригады из соседних регионов

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
По его словам, на помощь ремонтным бригадам в Аксае уже прибыли энергетики из Волгограда, Краснодара и Тамбова, а также из других городов Ростовской области.
Ранее в Аксае из-за обледенения и сильного ветра упала одна из опор линии электропередачи (ЛЭП), по всему населенному пункту фиксировались обрывы проводов. В Аксае и Аксайском районе введен режим ЧС.
«Аварийные отключения произошли на высоковольтных и низковольтных линиях из-за падения обледеневших веток и провисания проводов. Бригады обследуют линии по городу Аксаю», — уточнил Доморовский.
Ранее власти региона сообщили, что восстановлена работа подстанции, которая обеспечивает основное энергоснабжение Аксая и микрорайона Александровка в Ростове-на-Дону.
По информации Минэнерго России, на данный момент из-за непогоды без света в регионах остаются более 670 тысяч человек.
«Серьёзное ухудшение погодной обстановки в ряде регионов России привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения. По данным на 18:00 (мск), обесточенными остаются потребители: Ростовской области — 185,5 тысячи человек, ДНР — 235,4 тысячи человек, ЛНР — 255,7 тысячи человек, Псковской области — 1,2 тысячи человек, Смоленской области — 1,8 тысячи человек», — отмечается в сообщении.
Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.