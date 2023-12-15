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Аксай остается без света, на помощь прибыли бригады из соседних регионов

Аксай остается без света, на помощь прибыли бригады из соседних регионов

15 декабря 2023, 18:34
Фото: 1MI
По состоянию на 19.30 мск 15 декабря город Аксай остается практически полностью без электроснабжения, кроме улицы Луначарского, сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.

По его словам, на помощь ремонтным бригадам в Аксае уже прибыли энергетики из Волгограда, Краснодара и Тамбова, а также из других городов Ростовской области.

Ранее в Аксае из-за обледенения и сильного ветра упала одна из опор линии электропередачи (ЛЭП), по всему населенному пункту фиксировались обрывы проводов. В Аксае и Аксайском районе введен режим ЧС.

«Аварийные отключения произошли на высоковольтных и низковольтных линиях из-за падения обледеневших веток и провисания проводов. Бригады обследуют линии по городу Аксаю», — уточнил Доморовский.

Ранее власти региона сообщили, что восстановлена работа подстанции, которая обеспечивает основное энергоснабжение Аксая и микрорайона Александровка в Ростове-на-Дону.

По информации Минэнерго России, на данный момент из-за непогоды без света в регионах остаются более 670 тысяч человек.

«Серьёзное ухудшение погодной обстановки в ряде регионов России привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения. По данным на 18:00 (мск), обесточенными остаются потребители: Ростовской области — 185,5 тысячи человек, ДНР — 235,4 тысячи человек, ЛНР — 255,7 тысячи человек, Псковской области — 1,2 тысячи человек, Смоленской области — 1,8 тысячи человек», — отмечается в сообщении.

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

Из-за непогоды в Ростовской области без света остаются около 90 населенных пунктов
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