Банк «Центр-инвест» поддержал форум «День открытых людей»

Помимо открытой дискуссионной площадки, в деловую программу форума вошли круглый стол и несколько образовательных семинаров. Модератором тренинга по повышению финансовой грамотности стала помощник директора по связям с общественностью банка «Центр-инвест» в Краснодаре Екатерина Мальта. Она подробно рассказала участникам мероприятия о программах кредитования, возможностях использования банковских карт, а также дала ответы на интересующие их вопросы, касающиеся финансовой сферы.