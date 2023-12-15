Банк «Центр-инвест» поддержал форум «День открытых людей»

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Учредителем данного мероприятия выступило Краснодарское отделение Всероссийского общества слепых. Ключевой задачей форума является привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями и сигнализирование о необходимости внимания, милосердия, заботы и помощи.
Помимо открытой дискуссионной площадки, в деловую программу форума вошли круглый стол и несколько образовательных семинаров. Модератором тренинга по повышению финансовой грамотности стала помощник директора по связям с общественностью банка «Центр-инвест» в Краснодаре Екатерина Мальта. Она подробно рассказала участникам мероприятия о программах кредитования, возможностях использования банковских карт, а также дала ответы на интересующие их вопросы, касающиеся финансовой сферы.
Напомним: в нынешнем году банк «Центр-инвест» присоединился к всероссийскому проекту Агентства стратегических инициатив «Открыто для всех» и подписал Национальный инклюзивный договор. Инициатива направлена на повышение уровня доступности товаров и услуг для людей с инвалидностью.