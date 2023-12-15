Без света и с дырой: на Дону ветка дерева пробила крышу в психиатрической больнице

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Два дня назад под влиянием непогоды в Аксайском районе ветка дерева пробила дыру в палате психиатрической больницы. К счастью, никто из находившихся там пациентов не пострадал.
Однако Telegram-канал «Че по Ростову?» пишет, что ветку спасатели достали лишь на следующий день, а дыра до сих пор не заделана.
Очевидцы сообщают, что дерево является аварийным. После инцидента его пока не спилили, а значит, происшествие может повториться.
В самой больнице ко всему прочему нет электричества. Как в таких условиях чувствуют себя пациенты и сотрудники, остается лишь догадываться.
Власти инцидент пока никак не комментируют.
Ранее сообщалось, что пять районов Ростовской области снова остались без света.