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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Решили не заделывать: на Дону ветка дерева пробила дыру в психиатрической больнице

Без света и с дырой: на Дону ветка дерева пробила крышу в психиатрической больнице

15 декабря 2023, 12:24
Фото: ТГ канал cheRostov
Решили не заделывать: на Дону ветка дерева пробила дыру в психиатрической больнице

Упавшая ветка дерева пробила огромную дыру в психбольнице в Ростовской области

В поселке Ковалевка сухая ветка упала на здание местной психиатрической больницы, сообщают Telegram-канал «Че по Ростову?».

Два дня назад под влиянием непогоды в Аксайском районе ветка дерева пробила дыру в палате психиатрической больницы. К счастью, никто из находившихся там пациентов не пострадал.

Однако Telegram-канал «Че по Ростову?» пишет, что ветку спасатели достали лишь на следующий день, а дыра до сих пор не заделана.

Очевидцы сообщают, что дерево является аварийным. После инцидента его пока не спилили, а значит, происшествие может повториться.

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Очевидцы сообщают, что дерево является аварийным. Спиливать его после инцидента не стали, а значит, происшествие может повториться.Очевидцы сообщают, что дерево является аварийным. Спиливать его после инцидента не стали, а значит, происшествие может повториться.
Очевидцы сообщают, что дерево является аварийным. Спиливать его после инцидента не стали, а значит, происшествие может повториться.
Фото: ТГ канал cheRostov

В самой больнице ко всему прочему нет электричества. Как в таких условиях чувствуют себя пациенты и сотрудники, остается лишь догадываться.

Власти инцидент пока никак не комментируют.

Ранее сообщалось, что пять районов Ростовской области снова остались без света.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Авария#Гололед#Аксайский район#Происшествия
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