Бизнесмены, трудоустраивающие подростков, получат бессрочные льготы в Ростове

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
На прошедшем заседании городской думы выступила директор Департамента экономики Екатерина Водолазкина. Она сообщила, что ИП и юрлица, принимающие на работу в свободное от учебы время детей от 14 до 18 лет, имеют льготу при оплате земельного налога. Предпринимателям позволяется уменьшить сумму налога для одного земельного участка на 50% от суммы средств, затраченных на оплату труда подростков.
Но эта мера поддержки была установлена лишь до конца 2023 года. Депутаты решили сделать ее бессрочной. Так они хотят стимулировать бизнесменов принимать на работу тинейджеров.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области увеличат расходы на питание школьников. Сумму затрат предлагают повысить сразу на 23%.