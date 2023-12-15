Бизнесмены, трудоустраивающие подростков, получат бессрочные льготы в Ростове

На прошедшем заседании городской думы выступила директор Департамента экономики Екатерина Водолазкина. Она сообщила, что ИП и юрлица, принимающие на работу в свободное от учебы время детей от 14 до 18 лет, имеют льготу при оплате земельного налога. Предпринимателям позволяется уменьшить сумму налога для одного земельного участка на 50% от суммы средств, затраченных на оплату труда подростков.