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Бизнесменам, трудоустраивающим подростков, сделают бессрочные льготы в Ростове

Бизнесмены, трудоустраивающие подростков, получат бессрочные льготы в Ростове

15 декабря 2023, 17:24
Фото: 1MI
Бизнесменам, трудоустраивающим подростков, сделают бессрочные льготы в Ростове
Предприниматели могут рассчитывать на бессрочную льготную ставку налога на землю при трудоустройстве подростков, к такому решению пришла ростовская гордума.

На прошедшем заседании городской думы выступила директор Департамента экономики Екатерина Водолазкина. Она сообщила, что ИП и юрлица, принимающие на работу в свободное от учебы время детей от 14 до 18 лет, имеют льготу при оплате земельного налога. Предпринимателям позволяется уменьшить сумму налога для одного земельного участка на 50% от суммы средств, затраченных на оплату труда подростков.

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Но эта мера поддержки была установлена лишь до конца 2023 года. Депутаты решили сделать ее бессрочной. Так они хотят стимулировать бизнесменов принимать на работу тинейджеров.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области увеличат расходы на питание школьников. Сумму затрат предлагают повысить сразу на 23%.

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