Более 100 линий электропередач отключены в Ростовской области из-за непогоды

Глава региона заявил о 126 неработающих линиях электропередач. Помогают восстановить электроснабжение 152 бригады в составе более 500 человек.



В столице региона из-за наледи не работают троллейбусы и трамваи. Чтобы снизить нагрузку на автобусы, власти вывели на маршруты дополнительные единицы общественного транспорта. Коммунальные службы города работают круглосуточно.