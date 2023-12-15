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Published Сегодня, 18:19

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Более 100 линий электропередач отключены в Ростовской области из-за непогоды

Более 100 линий электропередач отключены в Ростовской области из-за непогоды

15 декабря 2023, 18:19
Фото: Midjourney
Более 100 линий электропередач отключены в Ростовской области из-за непогоды
Работы по восстановлению электроснабжения еще ведутся в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

В Ростовской области до сих пор пытаются ликвидировать последствия ледяного дождя и гололеда. Из-за него тысячи местных жителей остаются без электроснабжения.

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Глава региона заявил о 126 неработающих линиях электропередач. Помогают восстановить электроснабжение 152 бригады в составе более 500 человек.

В столице региона из-за наледи не работают троллейбусы и трамваи. Чтобы снизить нагрузку на автобусы, власти вывели на маршруты дополнительные единицы общественного транспорта. Коммунальные службы города работают круглосуточно.

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#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Гололед#Дороги#Происшествия
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