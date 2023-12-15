Более 100 линий электропередач отключены в Ростовской области из-за непогоды

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
В Ростовской области до сих пор пытаются ликвидировать последствия ледяного дождя и гололеда. Из-за него тысячи местных жителей остаются без электроснабжения.
Глава региона заявил о 126 неработающих линиях электропередач. Помогают восстановить электроснабжение 152 бригады в составе более 500 человек.
В столице региона из-за наледи не работают троллейбусы и трамваи. Чтобы снизить нагрузку на автобусы, власти вывели на маршруты дополнительные единицы общественного транспорта. Коммунальные службы города работают круглосуточно.