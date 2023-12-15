Чиновники попросили ростовчан не выходить на улицу, чтобы не получить травмы

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В Ростове продолжают устранять последствия непогоды. Из-за ледяных дождей, гололеда и ветра в городе падают деревья, обрываются линии электропередач, а также получают травмы местные жители.
Штормовое предупреждение продлили до конца недели. Власти города в связи с этим попросили местных жителей по возможности не выходить на улицу на выходных и тем более отказаться от прогулок в парках и лесах. Дело в том, что от упавших деревьев, только по данным чиновников, пострадали три человека.
Так, сегодня огромная ветка упала на мужчину в Нахичевани. Подобные сообщения поступали и из других районов.