Чиновники попросили ростовчан не выходить на улицу, чтобы не получить травмы

Штормовое предупреждение продлили до конца недели. Власти города в связи с этим попросили местных жителей по возможности не выходить на улицу на выходных и тем более отказаться от прогулок в парках и лесах. Дело в том, что от упавших деревьев, только по данным чиновников, пострадали три человека.