rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Чиновники попросили ростовчан не выходить на улицу, чтобы не получить травмы

Чиновники попросили ростовчан не выходить на улицу, чтобы не получить травмы

15 декабря 2023, 13:17
Фото: rostovgazeta.ru
Чиновники попросили ростовчан не выходить на улицу, чтобы не получить травмы
Гололед и сильный ветер сохранятся в Ростове и на ближайших выходных, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове продолжают устранять последствия непогоды. Из-за ледяных дождей, гололеда и ветра в городе падают деревья, обрываются линии электропередач, а также получают травмы местные жители.

Стало известно, когда закончится гололед в Ростовской области
Узнать подробнее

Штормовое предупреждение продлили до конца недели. Власти города в связи с этим попросили местных жителей по возможности не выходить на улицу на выходных и тем более отказаться от прогулок в парках и лесах. Дело в том, что от упавших деревьев, только по данным чиновников, пострадали три человека.

Так, сегодня огромная ветка упала на мужчину в Нахичевани. Подобные сообщения поступали и из других районов.

Читайте также:
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о массовом падении обледеневших деревьев«Зима пришла неожиданно»: Голубев объяснил, почему на Дону не все готовы к гололеду«Кажется, все плохо»: дерево рухнуло на человека в Ростове-на-Дону 15 декабря
#Общество#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Гололед#Ростов#Травмы#Дождь#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Силовики из Ростовской области задержали украинского шпиона
Сегодня, 08:24
Власти Ростова за доступ к уличным камерам заплатят 30,4 млн рублей
Сегодня, 07:14
Молочные продукты и курица стали стоить дороже всего в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:30
«Падал, но люди шли мимо»: отец журналиста в Ростове погиб из-за равнодушия прохожих
Сегодня, 06:29
Жителям Ростова-на-Дону пообещали резкое потепление с 20 декабря
Сегодня, 05:58
Офис продаж элитного комплекса открылся в одном из бывших доходных домов Ростова
Сегодня, 11:14