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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Диетолог рассказал, чем опасна красная икра, которую продают в Ростове

Диетолог рассказал, чем опасна красная икра, которую продают в Ростове

15 декабря 2023, 14:02
Фото: rostovgazeta.ru
Диетолог рассказал, чем опасна красная икра, которую продают в Ростове
Паразиты и соль, содержащиеся в новогоднем деликатесе, могут привести в больницу в праздники, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский диетолог Анастасия Кривошей.

Главная опасность, которую может представлять собой красная икра, по словам диетолога, кроется в паразитах, которые могут обитать на ней.

«В плохо обработанной икре водятся гельминты-сосальщики. Их яйца даже после термообработки могут сохранять жизнеспособность в течении нескольких лет. Если эти паразиты попадут в организм, заражение дифиллоботриозом практически неизбежно», — объясняет эксперт.

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Анастасия Кривошей советует приобретать только свежую икру, которая хранилась в холодильнике и проверять перед употреблением на наличие белых «ниточек» — это и есть паразиты.

«Все говорят о пользе икры, но, на самом деле, та икра, которая чаще всего оказывается у нас на столе — очень вредная. Норма ежедневного потребления соли не должна превышать 4,5 грамма. Красную икру обычно солят в пропорции 10 граммов соли на 100 граммов икры. Добавим к этому обилие других соленых продуктов на новогоднем столе и алкоголь и на выходе получим проблемы с сердечно-сосудистой системой и суставами, обезвоживание», — говорит диетолог.

Эксперт советует выбирать слабо-соленую икру и употреблять минимум другой соленой пищи.

Ранее RostovGazeta писала о том, какой будет стоимость черной икры к новогодним праздникам в Ростове-на-Дону.

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