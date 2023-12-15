Диетолог рассказал, чем опасна красная икра, которую продают в Ростове

«Все говорят о пользе икры, но, на самом деле, та икра, которая чаще всего оказывается у нас на столе — очень вредная. Норма ежедневного потребления соли не должна превышать 4,5 грамма. Красную икру обычно солят в пропорции 10 граммов соли на 100 граммов икры. Добавим к этому обилие других соленых продуктов на новогоднем столе и алкоголь и на выходе получим проблемы с сердечно-сосудистой системой и суставами, обезвоживание», — говорит диетолог.