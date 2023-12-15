Диетолог рассказал, чем опасна красная икра, которую продают в Ростове

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Главная опасность, которую может представлять собой красная икра, по словам диетолога, кроется в паразитах, которые могут обитать на ней.
«В плохо обработанной икре водятся гельминты-сосальщики. Их яйца даже после термообработки могут сохранять жизнеспособность в течении нескольких лет. Если эти паразиты попадут в организм, заражение дифиллоботриозом практически неизбежно», — объясняет эксперт.
Анастасия Кривошей советует приобретать только свежую икру, которая хранилась в холодильнике и проверять перед употреблением на наличие белых «ниточек» — это и есть паразиты.
«Все говорят о пользе икры, но, на самом деле, та икра, которая чаще всего оказывается у нас на столе — очень вредная. Норма ежедневного потребления соли не должна превышать 4,5 грамма. Красную икру обычно солят в пропорции 10 граммов соли на 100 граммов икры. Добавим к этому обилие других соленых продуктов на новогоднем столе и алкоголь и на выходе получим проблемы с сердечно-сосудистой системой и суставами, обезвоживание», — говорит диетолог.
Эксперт советует выбирать слабо-соленую икру и употреблять минимум другой соленой пищи.
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