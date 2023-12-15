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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Для строительства скоростного трамвая в Левенцовке в Ростове нужно 90 га земли

Для строительства скоростного трамвая в Левенцовке в Ростове нужно 90 га земли

15 декабря 2023, 15:08
Фото: Akiry/cc by sa 3.0/wiki
Для строительства скоростного трамвая в Левенцовке в Ростове нужно 90 га земли
Для возведения линий скоростного трамвая в Левенцовке необходимо сделать планировку и межевание более 90 гектаров земли, следует из постановления на сайте администрации Ростова.

Власти Ростова выдали компании «Синара» разрешение распланировать и выполнить межевание территории в Левенцовке площадью в 90, 56 гектара. Сделать это нужно для дальнейшей прокладке путей скоростного трамвая.

Сам участок находится в границах улиц Жданова — Еременко — Солженицына. Помимо них, в периметр вошла площадь Сергия Радонежского.

Власти Ростова одобрили планировку для путей скоростного трамвая в Нахичевани
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Исходя из схемы границ путей видно, что трамвай будет пересекать проспект Жукова и дойдет до улицы Малиновского.Исходя из схемы границ путей видно, что трамвай будет пересекать проспект Жукова и дойдет до улицы Малиновского.
Исходя из схемы границ путей видно, что трамвай будет пересекать проспект Жукова и дойдет до улицы Малиновского.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Исходя из схемы границ путей видно, что трамвай будет пересекать проспект Жукова и дойдет до улицы Малиновского.

На работы по планировке и межеванию участка «Синаре» администрация дала один год.

Ранее «Синаре» дали год на планирование еще двух линий скоростного трамвая в Ростове.

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