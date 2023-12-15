Для строительства скоростного трамвая в Левенцовке в Ростове нужно 90 га земли

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Власти Ростова выдали компании «Синара» разрешение распланировать и выполнить межевание территории в Левенцовке площадью в 90, 56 гектара. Сделать это нужно для дальнейшей прокладке путей скоростного трамвая.
Сам участок находится в границах улиц Жданова — Еременко — Солженицына. Помимо них, в периметр вошла площадь Сергия Радонежского.
Исходя из схемы границ путей видно, что трамвай будет пересекать проспект Жукова и дойдет до улицы Малиновского.
На работы по планировке и межеванию участка «Синаре» администрация дала один год.
Ранее «Синаре» дали год на планирование еще двух линий скоростного трамвая в Ростове.