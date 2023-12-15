Дороги и тротуары снова обледенели в Ростова-на-Дону 15 декабря

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Выпавшие осадки из-за холодной погоды замерзли, превратил проезжую часть в лед. Местным жителям приходится передвигаться очень медленно, чтобы не упасть, так как реагенты есть не везде.
Напомним, что на этой неделе сильнейший гололед во всех районах города создал большое количество проблем для местных жителей. В травмпункты обратились более 500 человек.
Кроме того, из-за ледяного дождя без электричества оставались более 150 тысяч человек. Материал на эту тему читайте по ссылке.
При этом жителей региона опять предупредили о возможных авариях на ЛЭП из-за гололеда.