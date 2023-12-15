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Published Сегодня, 05:27

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Дороги и тротуары снова обледенели в Ростова-на-Дону 15 декабря

Дороги и тротуары снова обледенели в Ростова-на-Дону 15 декабря

15 декабря 2023, 05:27
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на дорогах и тротуарах города снова появился гололед, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Выпавшие осадки из-за холодной погоды замерзли, превратил проезжую часть в лед. Местным жителям приходится передвигаться очень медленно, чтобы не упасть, так как реагенты есть не везде.

Напомним, что на этой неделе сильнейший гололед во всех районах города создал большое количество проблем для местных жителей. В травмпункты обратились более 500 человек.

Жителей Ростовской области предупредили о возможных авариях на ЛЭП из-за гололеда
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Кроме того, из-за ледяного дождя без электричества оставались более 150 тысяч человек. Материал на эту тему читайте по ссылке.

При этом жителей региона опять предупредили о возможных авариях на ЛЭП из-за гололеда.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Электричество#Последние новости Ростова на сегодня#Гололед#Осадки#Травмпункт
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