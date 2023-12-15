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Дорожные ограничения продлили в Левенцовке в Ростове до весны 2024 года

Дорожные ограничения продлили в Левенцовке в Ростове до весны 2024 года

15 декабря 2023, 17:05
Фото: 1MI
Дорожные ограничения продлили в Левенцовке в Ростове до весны 2024 года
Из-за возведения путей скоростного трамвай в Левенцовке ограничения для автомобилистов будут действовать, как минимум, до весны, сообщили в администрации Ростова.

В Левенцовском микрорайоне Ростова продолжается возведение путей скоростного трамвая. Из-за строительных работ департамент транспорта города продлил дорожные ограничения на некоторых близлежащих улицах.

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Так, как минимум, до 15 апреля не получится проехать на улице Еременко на участке от Жданова до Солженицына, а также на той же улице, но от Солженицына до Малиновского.

Ранее сообщалось, что для строительства скоростного трамвая в Левенцовке в Ростове нужно распланировать и провести межевание 90 гектаров земли.

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