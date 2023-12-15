Дорожные ограничения продлили в Левенцовке в Ростове до весны 2024 года

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В Левенцовском микрорайоне Ростова продолжается возведение путей скоростного трамвая. Из-за строительных работ департамент транспорта города продлил дорожные ограничения на некоторых близлежащих улицах.
Так, как минимум, до 15 апреля не получится проехать на улице Еременко на участке от Жданова до Солженицына, а также на той же улице, но от Солженицына до Малиновского.
Ранее сообщалось, что для строительства скоростного трамвая в Левенцовке в Ростове нужно распланировать и провести межевание 90 гектаров земли.