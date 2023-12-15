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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Эксперт Банка ЗЕНИТ: в начале 2024 года доллар может опуститься ниже 90 рублей

Эксперт Банка ЗЕНИТ: в начале 2024 года доллар может опуститься ниже 90 рублей

15 декабря 2023, 13:26
Фото: Банк ЗЕНИТ
В начале 2024 года краткосрочная динамика валютного рынка позволит купить доллары ниже уровня 90 ₽, евро в пределах 98 ₽, а юани около 12,5 ₽. Такие курсы являются привлекательным для покупки на средне- и долгосрочную перспективу.

Об этом рассказал начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.

По мнению эксперта Банка ЗЕНИТ, в конце года традиционно усиливается спрос на валюту со стороны населения. Это связано как с новогодними отпусками, так и с целью защититься от возможных рисков на период каникул.

«В начале года ЦБ вернется на внутренний валютный рынок в рамках модифицированного бюджетного правила и будет продавать валюту в размере эквивалента порядка $500 млн в месяц. Это сможет привести к укреплению рубля при соответствующей поддержке со стороны цен на нефть и объемов конвертации валютной выручки экспортерами», — отметил начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.

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