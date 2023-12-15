Эксперт Банка ЗЕНИТ: в начале 2024 года доллар может опуститься ниже 90 рублей

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Об этом рассказал начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.
По мнению эксперта Банка ЗЕНИТ, в конце года традиционно усиливается спрос на валюту со стороны населения. Это связано как с новогодними отпусками, так и с целью защититься от возможных рисков на период каникул.
«В начале года ЦБ вернется на внутренний валютный рынок в рамках модифицированного бюджетного правила и будет продавать валюту в размере эквивалента порядка $500 млн в месяц. Это сможет привести к укреплению рубля при соответствующей поддержке со стороны цен на нефть и объемов конвертации валютной выручки экспортерами», — отметил начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.