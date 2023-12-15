Эксперт рассказал, как изменится рынок жилья в Ростове после роста ставки ЦБ до 16%

Это происходит потому, что приобрести квартиры в новостройках можно по субсидированным ставкам. Например, в рамках семейной ипотеки со ставкой 6% годовых. Для сравнения, при приобретении квартиры на вторичном рынке, процент годовых превышает 16,5%.