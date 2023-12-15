Эксперт рассказал, как изменится рынок жилья в Ростове после роста ставки ЦБ до 16%

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Напомним, что Центробанк повысил ключевую ставку до 16%. Однако, по словам риелтора, интерес к вторичному жилью в Ростове, уже давно серьезно проседает.
Это происходит потому, что приобрести квартиры в новостройках можно по субсидированным ставкам. Например, в рамках семейной ипотеки со ставкой 6% годовых. Для сравнения, при приобретении квартиры на вторичном рынке, процент годовых превышает 16,5%.
Собеседница приводит пример, что ежемесячный взнос за квартиру в новостройке Ростова, стоимостью 5 миллионов рублей, составляет сегодня порядка 29,5 тысячи рублей. При этом, за похожую квартиру на вторичном рынке, ежемесячно придется платить более 56,3 тысячи рублей.
«Разница получается колоссальная. Поэтому многие уходят в новостройки», — отмечает Елена Загоренко.
Риелтор делится мнением, что такая ситуация не продлится долго. По ее словам, рано или поздно, ставки опустят.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему новостройки в Ростове простаивают полупустыми.