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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Что изменится на рынке недвижимости в Ростове после повышения ставки ЦБ до 16%

Эксперт рассказал, как изменится рынок жилья в Ростове после роста ставки ЦБ до 16%

15 декабря 2023, 14:31
Фото: 1MI
Что изменится на рынке недвижимости в Ростове после повышения ставки ЦБ до 16%

Риелтор рассказала об изменении на рынке жилья в Ростове после роста ставки ЦБ

Повышение ключевой ставки ЦБ до 16% приведет к тому, что желающие купить квартиру в Ростове переориентируются на новостройки, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

Напомним, что Центробанк повысил ключевую ставку до 16%. Однако, по словам риелтора, интерес к вторичному жилью в Ростове, уже давно серьезно проседает.

Это происходит потому, что приобрести квартиры в новостройках можно по субсидированным ставкам. Например, в рамках семейной ипотеки со ставкой 6% годовых. Для сравнения, при приобретении квартиры на вторичном рынке, процент годовых превышает 16,5%.

Собеседница приводит пример, что ежемесячный взнос за квартиру в новостройке Ростова, стоимостью 5 миллионов рублей, составляет сегодня порядка 29,5 тысячи рублей. При этом, за похожую квартиру на вторичном рынке, ежемесячно придется платить более 56,3 тысячи рублей.

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Риэлтор делится мнением, что такая ситуация не продлится долго. По ее словам, рано или поздно, ставки опустят.Риэлтор делится мнением, что такая ситуация не продлится долго. По ее словам, рано или поздно, ставки опустят.
Риэлтор делится мнением, что такая ситуация не продлится долго. По ее словам, рано или поздно, ставки опустят.
Фото: 1MI

«Разница получается колоссальная. Поэтому многие уходят в новостройки», — отмечает Елена Загоренко.

Риелтор делится мнением, что такая ситуация не продлится долго. По ее словам, рано или поздно, ставки опустят.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему новостройки в Ростове простаивают полупустыми.

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