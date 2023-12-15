Электрички в Ростовской области задерживаются на два часа из-за наледи

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Сегодня утром на станции «Ростов-Западный» произошло провисание контактного провода. На нем образовалась наледь после ледяного дождя. Из-за этого движение по станции организовали на тепловозной тяге.
В СКЖД заявили, что уже занимаются устранением последствий происшествия. Сейчас электрички «Ростов — Таганрог» могут задерживаться до двух часов.
Также обледенение уже стало причиной обрывов проводов линий электропередач. Из-за этого сотни жителей региона остаются без электричества. Службы региона работают в круглосуточном режиме, чтобы устранить неполадки.
Ранее сообщалось, что дерево упало на человека в Нахичевани в Ростове. О подобных инцидентах сообщали и в других частях города.