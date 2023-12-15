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Published Сегодня, 13:31

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Updated Сегодня, 13:38

Электрички в Ростовской области задерживаются на два часа из-за наледи

Электрички в Ростовской области задерживаются на два часа из-за наледи

15 декабря 2023, 13:31
Фото: Pxhere
Электрички в Ростовской области задерживаются на два часа из-за наледи
В Ростовской области электрички ходят с задержкой из-за ЧП на контактных проводах, сообщили в СКЖД.

Сегодня утром на станции «Ростов-Западный» произошло провисание контактного провода. На нем образовалась наледь после ледяного дождя. Из-за этого движение по станции организовали на тепловозной тяге.

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В СКЖД заявили, что уже занимаются устранением последствий происшествия. Сейчас электрички «Ростов — Таганрог» могут задерживаться до двух часов.

Также обледенение уже стало причиной обрывов проводов линий электропередач. Из-за этого сотни жителей региона остаются без электричества. Службы региона работают в круглосуточном режиме, чтобы устранить неполадки.

Ранее сообщалось, что дерево упало на человека в Нахичевани в Ростове. О подобных инцидентах сообщали и в других частях города.

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