Электротранспорт в Ростове заменили автобусы из-за непогоды

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Из-за непогоды электротранспорт в Ростове не может обслуживать горожан. Основной поток пассажиров теперь приходится и на без того перегруженные автобусы.
Чтобы не усугублять транспортный коллапс, власти города решили пустить на 22 маршрута 30 дополнительных автобусов. Они выйдут на самые загруженные направления: Западный, Северный, Александровка и Сельмаш.
Ранее власти сообщали, что коммунальные службы в Ростове продолжают работать круглосуточно из-за гололеда. Их работу осложняют непрекращающиеся осадки и морозы.