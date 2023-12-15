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Published Сегодня, 17:45

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Из-за ледяного дождя троллейбусы и трамваи не могут выходить на маршруты в Ростове

Электротранспорт в Ростове заменили автобусы из-за непогоды

15 декабря 2023, 17:45
Фото: rostovgazeta.ru
Из-за ледяного дождя троллейбусы и трамваи не могут выходить на маршруты в Ростове
Из-за ледяного дождя троллейбусы и трамваи не могут выходить на маршруты в Ростове, их решили частично заменить автобусами, рассказали в администрации города.

Из-за непогоды электротранспорт в Ростове не может обслуживать горожан. Основной поток пассажиров теперь приходится и на без того перегруженные автобусы.

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Чтобы не усугублять транспортный коллапс, власти города решили пустить на 22 маршрута 30 дополнительных автобусов. Они выйдут на самые загруженные направления: Западный, Северный, Александровка и Сельмаш.

Ранее власти сообщали, что коммунальные службы в Ростове продолжают работать круглосуточно из-за гололеда. Их работу осложняют непрекращающиеся осадки и морозы.

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