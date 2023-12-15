Глава Гидрометцентра Назарова предупредила об усилении гололеда в Ростове

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Ростовской области из-за гололеда и усиливающегося ветра. Плохие погодные условия прогнозируют до конца этой недели.
Начальник Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова рассказала 161.ру, что гололед действительно станет сильнее. Дело в том, что в регионе идут дожди. При этом температура воздуха остается минусовой. Это ожидаемо приводит к образованию и увеличению наледи.
Напомним, из-за непогоды в Ростове падают обледеневшие деревья. Из-за этого происходят обрывы линий электропередач. Также зафиксированы случаи падения деревьев на самих горожан. Власти заявили о, как минимум, трех пострадавших.