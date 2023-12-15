Глава Гидрометцентра Назарова предупредила об усилении гололеда в Ростове

Начальник Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова рассказала 161.ру, что гололед действительно станет сильнее. Дело в том, что в регионе идут дожди. При этом температура воздуха остается минусовой. Это ожидаемо приводит к образованию и увеличению наледи.