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Published Сегодня, 15:07

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Updated Сегодня, 15:09

Глава Гидрометцентра Назарова предупредила об усилении гололеда в Ростове

Глава Гидрометцентра Назарова предупредила об усилении гололеда в Ростове

15 декабря 2023, 15:07
Фото: Администрация Ростова
Глава Гидрометцентра Назарова предупредила об усилении гололеда в Ростове
Дождь и заморозки станут причиной укрепления гололеда, сообщила глава Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Ростовской области из-за гололеда и усиливающегося ветра. Плохие погодные условия прогнозируют до конца этой недели.

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Начальник Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова рассказала 161.ру, что гололед действительно станет сильнее. Дело в том, что в регионе идут дожди. При этом температура воздуха остается минусовой. Это ожидаемо приводит к образованию и увеличению наледи.

Напомним, из-за непогоды в Ростове падают обледеневшие деревья. Из-за этого происходят обрывы линий электропередач. Также зафиксированы случаи падения деревьев на самих горожан. Власти заявили о, как минимум, трех пострадавших.

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