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Published Сегодня, 11:35

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«Голая земля»: к чему ведет наплевательское отношение к экосистеме Дона

«Голая земля»: к чему ведет наплевательское отношение к экосистеме Ростовской области

15 декабря 2023, 11:35
Фото: rostovgazeta.ru
«Голая земля»: к чему ведет наплевательское отношение к экосистеме Дона

Экологи заявили о проблемах в экосистеме в Ростовской области

Информация об убийстве инспектора заказника «Цимлянский» в Ростовской области потрясла общественность. Многие уверенны, что в смерти мужчины виновны браконьеры.

Почему убили инспектора? Какая борьба за землю долгие годы наблюдается в Ростовской области и к чему ведет бесконтрольная сельскохозяйственная деятельность — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Почему убили инспектора

Напомним, что в начале сентября 2023 года на дне реки Сухой в Цимлянском районе был обнаружен затопленный внедорожник. В багажнике машины обнаружено тело инспектора заказника «Цимлянский» Виталия Кондрашева. Сообщалось, что его сперва задушили, затем труп погрузили в автомобиль и утопили. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Установили причастного к совершению этого преступления. Им оказался знакомый Кондрашова. По предварительным данным, подозреваемый, находясь дома, поссорился с инспектором и задушил его. Расследование этого громкого дела продолжается.

Источник, который знаком с тем, что происходит в заповедниках Ростовской области, отмечает, что убийство Виталия Кондрашова — это якобы 100% не случайность.

Сообщалось, что его сперва задушили, затем труп погрузили в автомобиль и утопили. По этому факту было возбуждено уголовное дело.Сообщалось, что его сперва задушили, затем труп погрузили в автомобиль и утопили. По этому факту было возбуждено уголовное дело.
Сообщалось, что его сперва задушили, затем труп погрузили в автомобиль и утопили. По этому факту было возбуждено уголовное дело.
Фото: для иллюстрации / МЧС

«Работа в природоохранных зонах сопряжена с риском. Дело в том, что там орудует очень много браконьеров по рыбе. Их сейчас очень жестко гоняют. Полагаю, что ноги растут оттуда», — делится мнением собеседник.

Спикер рассказывает, что не так давно Цимлянский заказник на северном побережье Цимлянского водохранилища попал под крыло заповедника «Ростовский», который находится возле Орловского и Ремонтненского районов. Работа по охране территории от браконьеров и фермеров здесь ведется очень строго. И это, понятное дело, пришлось не по нраву многим.

Заповедник «Ростовский» появился в 1995 году. По словам экспертов, тогда после сельскохозяйственной деятельности здесь осталась попросту пустыня. На выбитой, перепаханной, голой и засоленной земле вообще ничего не росло. Очевидцы отмечают, что в первые годы здесь даже ковыль увидеть не получалось.

На восстановление плодородия этого кусочка донской земли потребовались десятилетия тяжелой и, главное, охранной работы.

По словам экспертов, борьба с сельхозпроизводителями здесь продолжается до сих пор. Аграрии по-прежнему норовят распахать и засеять участки земли, которые возделывать запрещено. Спикеры разъясняют, что за эти деяния сельхозпроизводителей штрафуют. Однако им выгоднее заплатить штраф, чтобы потом отбить его на прибыли с распаханного поля.

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Браконьерство и распашка

По словам экспертов, в Ростовской области сегодня имеются две беды — браконьерство и бесконтрольная сельскохозяйственная деятельность. Эти проблемы вышли в регионе на такой уровень, что комментировать открыто многие опасаются.

Охотник Сергей, не пожелавший публиковать свою фамилию, делится мнением, что из-за безалаберного отношения «бумажных» охотоведов происходит нарушение экосистемы донского края, которое приведет регион к краху. В качестве примера он приводит массовое появление шакалов.

«Страшно предположить, что будет дальше. Все живое сейчас смещается. Раньше Ростовская область не была населена шакалом. А теперь флора его обитания изменилась. Шакал вошел в регион. В итоге, мы наблюдаем первые ласточки — в лесах Чертковского и Белокалитвинского районов, в Вешках, чуть меньше это заметно в Миллеровском и Тарасовском районах, исчезли лисы, зайцы, фазаны», — рассказывает Сергей.

В качестве примера он приводит массовое появление шакалов.В качестве примера он приводит массовое появление шакалов.
В качестве примера он приводит массовое появление шакалов.
Фото: Pxhere
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Атаки шакалов

Охотник подчеркивает, что массовое появление шакалов произошло не на пустом месте. А из-за того, что в результате безграмотной охоты истребили местных волков.

«Если бы был волк — он бы не позволил шакалу расположиться на его территории обитания. У каждого плотоядного есть своя территория. У волка она 100 на 100 километров. Он ходит по периметру и охраняет свою территорию, не допуская туда чужака. Волка истребили — получили шакала», — говорит собеседник.

По его словам, массовое распространение шакалов уже привело к большим проблемам.

Шакалы оценили свою безнаказанность и не боятся ничего. Они давят в лесах оленей и косуль. Дошло до того, что со дворов воруют маленьких собак. А недавно и вовсе шакалы съели собаку во время охоты.

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«Любой сдвиг в экосистеме чреват необратимыми последствиями. Убрать шакала из Ростовской области будет очень проблематично. Ведь воспроизводственная часть у шакала просто бешеная», — отмечает Сергей.

Охотник опасается, что первым от шакалов пострадает животноводство. Малые фермерские хозяйства и ЛПХ будут подвержены атакам шакалов. А в крупных животноводческих холдингах не исключены вспышки африканской чумы свиней.

Охотник опасается, что первым от шакалов пострадает животноводство. Малые фермерские хозяйства, ЛПХ будут подвержены атакам шакалов.Охотник опасается, что первым от шакалов пострадает животноводство. Малые фермерские хозяйства, ЛПХ будут подвержены атакам шакалов.
Охотник опасается, что первым от шакалов пострадает животноводство. Малые фермерские хозяйства, ЛПХ будут подвержены атакам шакалов.
Фото: 1MI

«Именно шакал со слюной переносит множество инфекций, — подчеркивает охотник. — А у нас сейчас уничтожают диких кабанов. Не надо это делать! Убирать надо шакалов. Объясню. Зараженный африканской чумой дикий кабан просто погибнет от инфекции. А шакал, если эту тушу съест, то дальше побежит распространять болезнь. Укусит, например, косулю, а съесть не сможет. Она тоже станет источником распространения африканской чумы. Представляете, к каким последствиям это приведет?».

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Огурцы сохнут, а дети этим дышат

Не менее серьезный урон экосистеме Ростовской области, по словам экспертов, наносит и сельскохозяйственная деятельность.

«Сплошь и рядом мы наблюдаем распашку целинных земель. В погоне за урожаем аграрии засеивают как можно больше площадей, чтобы заработать больше денег. А ведь целинные земли создавались не из-за чей-то причуды. Они необходимы и несут в себе важные функции», — отмечает эколог Алексей Лебедев.

Эксперты разъясняют, что целинные земли и балки прежде выполняли роль буферных зон, где оседало все, что стекало с полей. Теперь вся химия с полей направляется в грунтовые воды, водостоки и идет в реки. Загрязнение воды происходит в куда больших масштабах. А, учитывая бесконтрольную химию, которую аграрии применяют на полях, эксперты отмечают, что ситуация становится катастрофической.

Источник, знакомый с ситуацией, на условии анонимности припоминает, как в этом году в Чертковском районе произошел случай. Во время опрыскивания озимых тракториста случайно облило химикатами. А буквально через пять минут человека парализовало.

Во время опрыскивания озимых, тракториста случайно облило химикатами. А буквально через пять минут у человека началась парализация.Во время опрыскивания озимых, тракториста случайно облило химикатами. А буквально через пять минут у человека началась парализация.
Во время опрыскивания озимых, тракториста случайно облило химикатами. А буквально через пять минут у человека началась парализация.
Фото: 1MI

Его спешно доставили в больницу, а медики развели руками, сказав якобы, что не знают, что это такое, и антидота к этому нет. История закончилась благополучно — тракторист выздоровел. Однако никто не знает, какими в будущем могут быть последствия для его организма.

«У нас практически не контролируется внесение химии на полях. Разве это нормально? Поля распахиваются под самые окна жилых домов. В итоге опрыскиватель работает на озимых, а у местных жителей в огородах от этой химии огурцы сохнут. А возле дома бегают дети. Чем они дышат? А что идет в реки после распашки? Представляете, какую воду мы пьем?» — возмущаются жители Чертковского района.

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О качестве воды

В пресс-службе АО «Ростовводоканала» сообщили, что по результатам исследования лаборатории, уровень одного из важных контролируемых показателей, который отражает степень загрязнения речной воды органическими веществами, за последние пять лет увеличился на 17,4%.

В министерстве природы и экологии Ростовской области разъяснили, что качественный состав водных объектов в бассейне реки Дон зависит от влияния хозяйственной деятельности.

Для снижения антропогенной нагрузки на водоемы проводятся мероприятия по недопущению загрязнения диффузного стока с прилегающих территорий. Сегодня на федеральном уровне формируется новый проект по экологическому оздоровлению водных объектов России. Его реализация запланирована с 2025 по 2030 годы.

Сегодня на федеральном уровне формируется новый проект по экологическому оздоровлению водных объектов России. Его реализация запланирована с 2025 по 2030 годы.Сегодня на федеральном уровне формируется новый проект по экологическому оздоровлению водных объектов России. Его реализация запланирована с 2025 по 2030 годы.
Сегодня на федеральном уровне формируется новый проект по экологическому оздоровлению водных объектов России. Его реализация запланирована с 2025 по 2030 годы.
Фото: donland.ru

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области разъяснили, что контроль над применением химии на полях осуществляет Россельхознадзор. Для обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении функционирует Федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Сатурн».

Если сельские труженики используют пестициды вне «Сатурна», это ведет к административной ответственности. Для граждан — штрафы до двух тысяч рублей. Для должностных лиц от двух до пяти тысяч рублей. А для юридических — от десяти до ста тысяч рублей. Также для юридических лиц не исключается административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Как уничтожали деревья в донских лесах

Еще одной важной проблемой в сельскохозяйственной деятельности региона опрошенные собеседники считают уничтожение лесов ради посевов. Бывший чиновник, не пожелавший публиковать свои данные, рассказывает, что в прежние времена деревья в донском крае высаживали не просто так.

Как уничтожали деревья в донских лесахКак уничтожали деревья в донских лесах
Как уничтожали деревья в донских лесах
Фото: Читатель / rostovgazeta.ru

Лесополосы разрабатывались учеными с обязательным учетом аэродинамики. Например, возле знаменитой железной дороги Ростов — Москва есть лесополосы. Рельеф местности создавался таким образом, чтобы снег не попадал на железную дорогу и не мешал ехать составам. Направление деревьев, их плотность на полосе, виды деревьев — все это учитывалось. А сейчас лесополосы нещадно уничтожают.

«Последний факт мы даже задокументировали — сняли на фото и видео. Было это в Кагальницком районе. Огромные деревья, которым по 20-30 лет просто выкорчевывали ради распашки. Когда это дело взяли под контроль, нарушителя обязали произвести компенсационную посадку деревьев. И что вы думаете? Срубленные деревья вывезли и спалили, а новые до сих пор никто так и не посадил. Там, где раньше были лесополосы — теперь поля», — рассказывает председатель правления ростовского Общества охотников и рыболовов Андрей Жищенко.

Срубленные деревья вывезли и спалили, а новые до сих пор никто так и не посадил. Там, где раньше были лесополосы — теперь поля
Видео: Читатель / rostovgazeta.ru

Эксперты констатируют, что лесополосы призваны защищать посевы от пыльных бурь. В частности, они не позволяют выдувать плодородный слой почвы. А, например, белая акация, как ни странно, относится к семейству бобовых. Это означает, что на расстоянии 25-50 метров она производит обогащение почвы азотом. Но у нас, как отмечают собеседники, акации вырубают.

В Министерстве природных ресурсов и экологии региона сообщили, что в результате проведенных в 2023 году обследований, факты распашки целинных земель не выявлялись.

Но у нас, как отмечают собеседники, акации вырубают.Но у нас, как отмечают собеседники, акации вырубают.
Но у нас, как отмечают собеседники, акации вырубают.Но у нас, как отмечают собеседники, акации вырубают.
Но у нас, как отмечают собеседники, акации вырубают.
Фото: Читатель / rostovgazeta.ru
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Донской чернозем теряет гумус

Собеседники делятся мнением, что вопросам плодородия почвы в Ростовской области не уделяется должного внимания.

«Надо понимать, что такое степь. Она имеет колоссальный потенциал плодородия. Это источник черноземной почвы, источник образования гумуса — одного из ценных богатств степи», — отмечает экс-чиновник.

Спикер напоминает, что в Париже до сих хранится кубический метр российского чернозема, который в 1900 году был признан эталоном плодородия. Тогда содержание гумуса в нем было порядка 12%. Родиной этой частицы земли стали степные угодья под Воронежем. Однако чернозем присущ и ростовским степям.

«В 80-е годы содержание гумуса в Ростовской области колебалось на уровне порядка 3,2 — 3,8%. Сейчас — страшно даже представить. Думаю, порядка 2%», — делится мнением собеседник.

Ухудшение ситуации с плодородным слоем почв в регионе эксперт тоже связывает с ненадлежащей сельскохозяйственной деятельностью. Он рассказывает, что в прежние годы в донском крае существовал традиционный девятипольный севооборот. Это делалось для сохранения и улучшения плодородия земли. Ведь ряд сельскохозяйственных культур нельзя каждый год высаживать на одном и том же месте — они истощают почву.

Ведь ряд сельскохозяйственных культур нельзя каждый год высаживать на одном и том же месте — они истощают почву.Ведь ряд сельскохозяйственных культур нельзя каждый год высаживать на одном и том же месте — они истощают почву.
Ведь ряд сельскохозяйственных культур нельзя каждый год высаживать на одном и том же месте — они истощают почву.
Фото: donland.ru

«А у нас сейчас больше половины полей засеивают пшеницей. Это монокультура, которая нарушает баланс почвы», — говорит собеседник.

Ситуация с подсолнечником в Ростовской области тоже вызывает много вопросов у экспертов. Последние годы для посевов подсолнечника аграрии применяли зарубежные гибриды.

«Он шли в комплекте с почвенными гербицидами и стимуляторами роста. Если их применять — почва сохнет. Думаю, что если бы сейчас мы решили вернуться к сортам вместо гибридов, то у нас подсолнечника не было бы вообще», — полагает эксперт.

Источник, знакомый с ситуацией добавляет, что из-за бесконтрольного ведения сельскохозяйственной деятельности, многие аграрии в Ростовской области уже пришли к плачевным результатам своего труда. Теперь у них на полях ничего не растет.

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Пока тикают часы

Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов подтверждает, что настоящих степей в Ростовской области уже не осталось. Единственным участком не паханной земли в донском крае, по его словам, является памятник природы Персиановская заповедная степь.

Эксперт подчеркивает, что в природе все взаимосвязано и имеет сложные экологические цепочки. Их нарушение эксперт сравнивает с механизмом сложных часов, где шестеренки многократно дублированы. Уничтожив одну шестеренку, другую и третью — никакой поломки не произойдет. Но рано или поздно механизм попросту остановится. То же самое произойдет и с экосистемой.

«Экосистема не встанет, но начнет активно перестраиваться», — отмечает Тихонов.

Распашка земель ведет к преобразованию ландшафта. В меняющемся ландшафте появляются свои новые связи, системы сдерживания, противовесы и новые животные — сельскохозяйственные вредители. Только противовеса в агроландшафте нет.

Распашка земель ведет к преобразованию ландшафта.Распашка земель ведет к преобразованию ландшафта.
Распашка земель ведет к преобразованию ландшафта.
Фото: donland.ru

«В качестве противовеса раннее предлагалось создание мозаичности ландшафта. То есть когда агроландшафты перемежаются с участками естественной, степной растительности. Эти участки смогут работать как убежища для энтомофагов, которые помогут на полях при вредителях», — объясняет эксперт.

Однако сделать это оказалось сложно — земля сейчас слишком дорогая.

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Почему возникла проблема с распашкой

В Минсельхозпроде Ростовской области разъяснили, что бесконтрольная распашка пастбищ является частью проблемы отсутствия учета земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам угодий.

«В Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о виде угодий конкретных земельных участков сельскохозяйственного назначения. Виды разрешенного использования земельных участков не связаны с видом сельскохозяйственных угодий. Кроме того, в законодательстве отсутствует понятие „трансформация сельскохозяйственных угодий“ (в том числе распашка пастбищ), а также нормативный правовой акт, содержащий положения об обязательном использовании пастбищ исключительно для выпаса животных, недопустимости распашки пастбищ, о порядке перевода одного вида сельскохозяйственных угодий в другой, — подчеркнули в министерстве, — Указанные обстоятельства позволяют недобросовестным землепользователям безнаказанно распахивать земли, предназначенные под пастбища, что приводит к деградации земель вследствие развития эрозийных процессов и снижению почвенного плодородия, а также создает проблемы нехватки земель непосредственно для выпаса скота».

Справка: По данным Управления Росреестра Ростовской области площадь донских сенокосов и пастбищ составляет 2,3 миллиона гектаров.

Сегодня Минсельхоз России совместно с федеральными органами исполнительной власти дорабатывают проект федерального закона «О землеустройстве». Наряду с этим законом будет определяться порядок изменения вида сельхозугодий, их трансформация.

«После принятия указанного проекта проблема распашки пастбищ найдет свое решение», — уверены в региональном министерстве.

«После принятия указанного проекта проблема распашки пастбищ найдет свое решение», — уверены в региональном министерстве.«После принятия указанного проекта проблема распашки пастбищ найдет свое решение», — уверены в региональном министерстве.
«После принятия указанного проекта проблема распашки пастбищ найдет свое решение», — уверены в региональном министерстве.
Фото: 1MI

Голая земля

Эксперты сходятся во мнении, что точка невозврата пока не пройдена. Еще есть время для восстановления плодородия чернозема, для строгого контроля над охотой, браконьерством и деятельностью аграриев. Эксперты призывают одуматься, чтобы не допустить самого страшного — масштабного истощения плодородного слоя земли, и вытекающего, как следствие, неурожая.

«Сейчас много говорят про новые законы об ответственности за сбор грибов, за уничтожение ценных растений. А у нас даже не делают экспертизу прежде чем дать разрешение на распашку целинных земель — участков, где обитают краснокнижные животные и птицы, растут краснокнижные растения. Такие участки уничтожаются полностью. И никто не несет за это ответственность. Все идет к катастрофическому обеднению нашей флоры и фауны. Уже скоро для редких животных и птиц не останется никаких мест обитания. И тогда донской край попросту превратится в голую землю», — уверен Алексей Лебедев.

Все идет к катастрофическому обеднению нашей флоры и фауны. Уже скоро для редких животных и птиц не останется никаких мест обитания.Все идет к катастрофическому обеднению нашей флоры и фауны. Уже скоро для редких животных и птиц не останется никаких мест обитания.
Все идет к катастрофическому обеднению нашей флоры и фауны. Уже скоро для редких животных и птиц не останется никаких мест обитания.
Фото: 1MI

Ранее RostovGazeta выясняла, почему жители Ростова пришли в ужас после прогулки по экологической тропе.

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#Общество#Эксклюзив#Новости#Видео#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Браконьерство#Тарасовский район#Чертковский район#Белокалитвинский район#Ростов#Загрязнение воды#Миллеровский район#Кашарский район#Экосистема#Бесконтрольная сельскохозяйственная деятельность#Инспектор заказника «Цимлянский»#Российские заповедники#Экологические проблемы#Плодородие почвы#Распашка земель#Проблемы окружающей среды
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