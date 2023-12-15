«Голая земля»: к чему ведет наплевательское отношение к экосистеме Ростовской области

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Почему убили инспектора? Какая борьба за землю долгие годы наблюдается в Ростовской области и к чему ведет бесконтрольная сельскохозяйственная деятельность — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Напомним, что в начале сентября 2023 года на дне реки Сухой в Цимлянском районе был обнаружен затопленный внедорожник. В багажнике машины обнаружено тело инспектора заказника «Цимлянский» Виталия Кондрашева. Сообщалось, что его сперва задушили, затем труп погрузили в автомобиль и утопили. По этому факту было возбуждено уголовное дело.
Установили причастного к совершению этого преступления. Им оказался знакомый Кондрашова. По предварительным данным, подозреваемый, находясь дома, поссорился с инспектором и задушил его. Расследование этого громкого дела продолжается.
Источник, который знаком с тем, что происходит в заповедниках Ростовской области, отмечает, что убийство Виталия Кондрашова — это якобы 100% не случайность.
«Работа в природоохранных зонах сопряжена с риском. Дело в том, что там орудует очень много браконьеров по рыбе. Их сейчас очень жестко гоняют. Полагаю, что ноги растут оттуда», — делится мнением собеседник.
Спикер рассказывает, что не так давно Цимлянский заказник на северном побережье Цимлянского водохранилища попал под крыло заповедника «Ростовский», который находится возле Орловского и Ремонтненского районов. Работа по охране территории от браконьеров и фермеров здесь ведется очень строго. И это, понятное дело, пришлось не по нраву многим.
Заповедник «Ростовский» появился в 1995 году. По словам экспертов, тогда после сельскохозяйственной деятельности здесь осталась попросту пустыня. На выбитой, перепаханной, голой и засоленной земле вообще ничего не росло. Очевидцы отмечают, что в первые годы здесь даже ковыль увидеть не получалось.
На восстановление плодородия этого кусочка донской земли потребовались десятилетия тяжелой и, главное, охранной работы.
По словам экспертов, борьба с сельхозпроизводителями здесь продолжается до сих пор. Аграрии по-прежнему норовят распахать и засеять участки земли, которые возделывать запрещено. Спикеры разъясняют, что за эти деяния сельхозпроизводителей штрафуют. Однако им выгоднее заплатить штраф, чтобы потом отбить его на прибыли с распаханного поля.
По словам экспертов, в Ростовской области сегодня имеются две беды — браконьерство и бесконтрольная сельскохозяйственная деятельность. Эти проблемы вышли в регионе на такой уровень, что комментировать открыто многие опасаются.
Охотник Сергей, не пожелавший публиковать свою фамилию, делится мнением, что из-за безалаберного отношения «бумажных» охотоведов происходит нарушение экосистемы донского края, которое приведет регион к краху. В качестве примера он приводит массовое появление шакалов.
«Страшно предположить, что будет дальше. Все живое сейчас смещается. Раньше Ростовская область не была населена шакалом. А теперь флора его обитания изменилась. Шакал вошел в регион. В итоге, мы наблюдаем первые ласточки — в лесах Чертковского и Белокалитвинского районов, в Вешках, чуть меньше это заметно в Миллеровском и Тарасовском районах, исчезли лисы, зайцы, фазаны», — рассказывает Сергей.
Охотник подчеркивает, что массовое появление шакалов произошло не на пустом месте. А из-за того, что в результате безграмотной охоты истребили местных волков.
«Если бы был волк — он бы не позволил шакалу расположиться на его территории обитания. У каждого плотоядного есть своя территория. У волка она 100 на 100 километров. Он ходит по периметру и охраняет свою территорию, не допуская туда чужака. Волка истребили — получили шакала», — говорит собеседник.
По его словам, массовое распространение шакалов уже привело к большим проблемам.
Шакалы оценили свою безнаказанность и не боятся ничего. Они давят в лесах оленей и косуль. Дошло до того, что со дворов воруют маленьких собак. А недавно и вовсе шакалы съели собаку во время охоты.
«Любой сдвиг в экосистеме чреват необратимыми последствиями. Убрать шакала из Ростовской области будет очень проблематично. Ведь воспроизводственная часть у шакала просто бешеная», — отмечает Сергей.
Охотник опасается, что первым от шакалов пострадает животноводство. Малые фермерские хозяйства и ЛПХ будут подвержены атакам шакалов. А в крупных животноводческих холдингах не исключены вспышки африканской чумы свиней.
«Именно шакал со слюной переносит множество инфекций, — подчеркивает охотник. — А у нас сейчас уничтожают диких кабанов. Не надо это делать! Убирать надо шакалов. Объясню. Зараженный африканской чумой дикий кабан просто погибнет от инфекции. А шакал, если эту тушу съест, то дальше побежит распространять болезнь. Укусит, например, косулю, а съесть не сможет. Она тоже станет источником распространения африканской чумы. Представляете, к каким последствиям это приведет?».
Не менее серьезный урон экосистеме Ростовской области, по словам экспертов, наносит и сельскохозяйственная деятельность.
«Сплошь и рядом мы наблюдаем распашку целинных земель. В погоне за урожаем аграрии засеивают как можно больше площадей, чтобы заработать больше денег. А ведь целинные земли создавались не из-за чей-то причуды. Они необходимы и несут в себе важные функции», — отмечает эколог Алексей Лебедев.
Эксперты разъясняют, что целинные земли и балки прежде выполняли роль буферных зон, где оседало все, что стекало с полей. Теперь вся химия с полей направляется в грунтовые воды, водостоки и идет в реки. Загрязнение воды происходит в куда больших масштабах. А, учитывая бесконтрольную химию, которую аграрии применяют на полях, эксперты отмечают, что ситуация становится катастрофической.
Источник, знакомый с ситуацией, на условии анонимности припоминает, как в этом году в Чертковском районе произошел случай. Во время опрыскивания озимых тракториста случайно облило химикатами. А буквально через пять минут человека парализовало.
Его спешно доставили в больницу, а медики развели руками, сказав якобы, что не знают, что это такое, и антидота к этому нет. История закончилась благополучно — тракторист выздоровел. Однако никто не знает, какими в будущем могут быть последствия для его организма.
«У нас практически не контролируется внесение химии на полях. Разве это нормально? Поля распахиваются под самые окна жилых домов. В итоге опрыскиватель работает на озимых, а у местных жителей в огородах от этой химии огурцы сохнут. А возле дома бегают дети. Чем они дышат? А что идет в реки после распашки? Представляете, какую воду мы пьем?» — возмущаются жители Чертковского района.
В пресс-службе АО «Ростовводоканала» сообщили, что по результатам исследования лаборатории, уровень одного из важных контролируемых показателей, который отражает степень загрязнения речной воды органическими веществами, за последние пять лет увеличился на 17,4%.
В министерстве природы и экологии Ростовской области разъяснили, что качественный состав водных объектов в бассейне реки Дон зависит от влияния хозяйственной деятельности.
Для снижения антропогенной нагрузки на водоемы проводятся мероприятия по недопущению загрязнения диффузного стока с прилегающих территорий. Сегодня на федеральном уровне формируется новый проект по экологическому оздоровлению водных объектов России. Его реализация запланирована с 2025 по 2030 годы.
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области разъяснили, что контроль над применением химии на полях осуществляет Россельхознадзор. Для обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении функционирует Федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Сатурн».
Если сельские труженики используют пестициды вне «Сатурна», это ведет к административной ответственности. Для граждан — штрафы до двух тысяч рублей. Для должностных лиц от двух до пяти тысяч рублей. А для юридических — от десяти до ста тысяч рублей. Также для юридических лиц не исключается административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Еще одной важной проблемой в сельскохозяйственной деятельности региона опрошенные собеседники считают уничтожение лесов ради посевов. Бывший чиновник, не пожелавший публиковать свои данные, рассказывает, что в прежние времена деревья в донском крае высаживали не просто так.
Лесополосы разрабатывались учеными с обязательным учетом аэродинамики. Например, возле знаменитой железной дороги Ростов — Москва есть лесополосы. Рельеф местности создавался таким образом, чтобы снег не попадал на железную дорогу и не мешал ехать составам. Направление деревьев, их плотность на полосе, виды деревьев — все это учитывалось. А сейчас лесополосы нещадно уничтожают.
«Последний факт мы даже задокументировали — сняли на фото и видео. Было это в Кагальницком районе. Огромные деревья, которым по 20-30 лет просто выкорчевывали ради распашки. Когда это дело взяли под контроль, нарушителя обязали произвести компенсационную посадку деревьев. И что вы думаете? Срубленные деревья вывезли и спалили, а новые до сих пор никто так и не посадил. Там, где раньше были лесополосы — теперь поля», — рассказывает председатель правления ростовского Общества охотников и рыболовов Андрей Жищенко.
Эксперты констатируют, что лесополосы призваны защищать посевы от пыльных бурь. В частности, они не позволяют выдувать плодородный слой почвы. А, например, белая акация, как ни странно, относится к семейству бобовых. Это означает, что на расстоянии 25-50 метров она производит обогащение почвы азотом. Но у нас, как отмечают собеседники, акации вырубают.
В Министерстве природных ресурсов и экологии региона сообщили, что в результате проведенных в 2023 году обследований, факты распашки целинных земель не выявлялись.
Собеседники делятся мнением, что вопросам плодородия почвы в Ростовской области не уделяется должного внимания.
«Надо понимать, что такое степь. Она имеет колоссальный потенциал плодородия. Это источник черноземной почвы, источник образования гумуса — одного из ценных богатств степи», — отмечает экс-чиновник.
Спикер напоминает, что в Париже до сих хранится кубический метр российского чернозема, который в 1900 году был признан эталоном плодородия. Тогда содержание гумуса в нем было порядка 12%. Родиной этой частицы земли стали степные угодья под Воронежем. Однако чернозем присущ и ростовским степям.
«В 80-е годы содержание гумуса в Ростовской области колебалось на уровне порядка 3,2 — 3,8%. Сейчас — страшно даже представить. Думаю, порядка 2%», — делится мнением собеседник.
Ухудшение ситуации с плодородным слоем почв в регионе эксперт тоже связывает с ненадлежащей сельскохозяйственной деятельностью. Он рассказывает, что в прежние годы в донском крае существовал традиционный девятипольный севооборот. Это делалось для сохранения и улучшения плодородия земли. Ведь ряд сельскохозяйственных культур нельзя каждый год высаживать на одном и том же месте — они истощают почву.
«А у нас сейчас больше половины полей засеивают пшеницей. Это монокультура, которая нарушает баланс почвы», — говорит собеседник.
Ситуация с подсолнечником в Ростовской области тоже вызывает много вопросов у экспертов. Последние годы для посевов подсолнечника аграрии применяли зарубежные гибриды.
«Он шли в комплекте с почвенными гербицидами и стимуляторами роста. Если их применять — почва сохнет. Думаю, что если бы сейчас мы решили вернуться к сортам вместо гибридов, то у нас подсолнечника не было бы вообще», — полагает эксперт.
Источник, знакомый с ситуацией добавляет, что из-за бесконтрольного ведения сельскохозяйственной деятельности, многие аграрии в Ростовской области уже пришли к плачевным результатам своего труда. Теперь у них на полях ничего не растет.
Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов подтверждает, что настоящих степей в Ростовской области уже не осталось. Единственным участком не паханной земли в донском крае, по его словам, является памятник природы Персиановская заповедная степь.
Эксперт подчеркивает, что в природе все взаимосвязано и имеет сложные экологические цепочки. Их нарушение эксперт сравнивает с механизмом сложных часов, где шестеренки многократно дублированы. Уничтожив одну шестеренку, другую и третью — никакой поломки не произойдет. Но рано или поздно механизм попросту остановится. То же самое произойдет и с экосистемой.
«Экосистема не встанет, но начнет активно перестраиваться», — отмечает Тихонов.
Распашка земель ведет к преобразованию ландшафта. В меняющемся ландшафте появляются свои новые связи, системы сдерживания, противовесы и новые животные — сельскохозяйственные вредители. Только противовеса в агроландшафте нет.
«В качестве противовеса раннее предлагалось создание мозаичности ландшафта. То есть когда агроландшафты перемежаются с участками естественной, степной растительности. Эти участки смогут работать как убежища для энтомофагов, которые помогут на полях при вредителях», — объясняет эксперт.
Однако сделать это оказалось сложно — земля сейчас слишком дорогая.
В Минсельхозпроде Ростовской области разъяснили, что бесконтрольная распашка пастбищ является частью проблемы отсутствия учета земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам угодий.
«В Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о виде угодий конкретных земельных участков сельскохозяйственного назначения. Виды разрешенного использования земельных участков не связаны с видом сельскохозяйственных угодий. Кроме того, в законодательстве отсутствует понятие „трансформация сельскохозяйственных угодий“ (в том числе распашка пастбищ), а также нормативный правовой акт, содержащий положения об обязательном использовании пастбищ исключительно для выпаса животных, недопустимости распашки пастбищ, о порядке перевода одного вида сельскохозяйственных угодий в другой, — подчеркнули в министерстве, — Указанные обстоятельства позволяют недобросовестным землепользователям безнаказанно распахивать земли, предназначенные под пастбища, что приводит к деградации земель вследствие развития эрозийных процессов и снижению почвенного плодородия, а также создает проблемы нехватки земель непосредственно для выпаса скота».
Справка: По данным Управления Росреестра Ростовской области площадь донских сенокосов и пастбищ составляет 2,3 миллиона гектаров.
Сегодня Минсельхоз России совместно с федеральными органами исполнительной власти дорабатывают проект федерального закона «О землеустройстве». Наряду с этим законом будет определяться порядок изменения вида сельхозугодий, их трансформация.
«После принятия указанного проекта проблема распашки пастбищ найдет свое решение», — уверены в региональном министерстве.
Эксперты сходятся во мнении, что точка невозврата пока не пройдена. Еще есть время для восстановления плодородия чернозема, для строгого контроля над охотой, браконьерством и деятельностью аграриев. Эксперты призывают одуматься, чтобы не допустить самого страшного — масштабного истощения плодородного слоя земли, и вытекающего, как следствие, неурожая.
«Сейчас много говорят про новые законы об ответственности за сбор грибов, за уничтожение ценных растений. А у нас даже не делают экспертизу прежде чем дать разрешение на распашку целинных земель — участков, где обитают краснокнижные животные и птицы, растут краснокнижные растения. Такие участки уничтожаются полностью. И никто не несет за это ответственность. Все идет к катастрофическому обеднению нашей флоры и фауны. Уже скоро для редких животных и птиц не останется никаких мест обитания. И тогда донской край попросту превратится в голую землю», — уверен Алексей Лебедев.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему жители Ростова пришли в ужас после прогулки по экологической тропе.