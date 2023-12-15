«Голая земля»: к чему ведет наплевательское отношение к экосистеме Ростовской области

«Сейчас много говорят про новые законы об ответственности за сбор грибов, за уничтожение ценных растений. А у нас даже не делают экспертизу прежде чем дать разрешение на распашку целинных земель — участков, где обитают краснокнижные животные и птицы, растут краснокнижные растения. Такие участки уничтожаются полностью. И никто не несет за это ответственность. Все идет к катастрофическому обеднению нашей флоры и фауны. Уже скоро для редких животных и птиц не останется никаких мест обитания. И тогда донской край попросту превратится в голую землю», — уверен Алексей Лебедев.