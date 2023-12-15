Готовили еду на костре: уже шесть лет жители Ростовской области зимуют без света

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Жители многоквартирного дома на улице Первоцветной, 14 в Ростове рассказывают, что их дом находится на территории бывшего совхоза СКВО. Рядом, по их словам, находится еще один многоквартирный дом на улице Сосновой. А вокруг — частные дома.
«С наступлением зимы у нас регулярно день через день отключают свет. Это продолжается уже на протяжении шести лет. Однажды, года три назад, свет выключили на Новый год. Тогда электричества не было три дня. Дошло до того, что мы были вынуждены готовить еду на кострах», — вспоминают жители дома.
Собеседники подчеркивают, что при выключении света тухнет котел — отключается отопление. Профильные службы приезжают, включают генератор для подачи тепла в дом. А свет так и отсутствует.
«Мы не живем, а мучаемся уже целых шесть лет. Сегодня электричество выключили снова. Да, аварии устраняют. Переключают с одного энергоносителя на другой. Но линии старые, не выдерживают, и аварии при осадках происходят постоянно. Чтобы их не было, надо менять электросети. А никому нет до этого дела. Получается, что дом наш построили, а старые линии никого не волнуют? И это при том, что налоги мы платим, оплату за свет вносим регулярно», — возмущаются жильцы дома на Первоцветной.
Люди подчеркивают, что в доме живут семьи с маленькими детьми, пожилые люди. Много и тех, кто работает удаленно. Только, по факту, удаленно работать люди не могут из-за регулярного отключения света.
Получить комментарий в администрации Октябрьского района Ростова корреспонденту RostovGazeta не удалось — в Управлении ЖКХ района, куда переадресовали журналиста, на протяжении часа никто не отвечал на звонок.
Для разъяснения ситуации редакция RostovGazeta направила официальные запросы в администрацию, в АО «Донэнерго» и ПАО «Россети Юг». Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что пять районов Ростовской области по-прежнему остаются без света.