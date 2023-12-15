rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

«Шесть зим»: ростовчане пожаловались на регулярное отключение света в доме

Готовили еду на костре: уже шесть лет жители Ростовской области зимуют без света

15 декабря 2023, 13:38
«Шесть зим»: ростовчане пожаловались на регулярное отключение света в доме

Ростовчане пожаловались на шестую зиму с перебоями дома в электроснабжении

В редакцию RostovGazeta обратились жители Октябрьского района Ростова. Люди жалуются, что их дома подключены к электросетям советских лет. На протяжении шести лет они сталкиваются с отключениями света. Да так, что в минувшие новогодние праздники, им пришлось готовить еду на кострах.

Жители многоквартирного дома на улице Первоцветной, 14 в Ростове рассказывают, что их дом находится на территории бывшего совхоза СКВО. Рядом, по их словам, находится еще один многоквартирный дом на улице Сосновой. А вокруг — частные дома.

«С наступлением зимы у нас регулярно день через день отключают свет. Это продолжается уже на протяжении шести лет. Однажды, года три назад, свет выключили на Новый год. Тогда электричества не было три дня. Дошло до того, что мы были вынуждены готовить еду на кострах», — вспоминают жители дома.

Жители многоквартирного дома на улице Первоцветной, 14 в Ростове рассказывают, что их дом находится на территории бывшего совхоза СКВО.Жители многоквартирного дома на улице Первоцветной, 14 в Ростове рассказывают, что их дом находится на территории бывшего совхоза СКВО.
Жители многоквартирного дома на улице Первоцветной, 14 в Ростове рассказывают, что их дом находится на территории бывшего совхоза СКВО.
Фото: Яндекс.Карты
«Когда это закончится?»: пять районов Ростовской области снова остались без света
Узнать подробнее

Собеседники подчеркивают, что при выключении света тухнет котел — отключается отопление. Профильные службы приезжают, включают генератор для подачи тепла в дом. А свет так и отсутствует.

«Мы не живем, а мучаемся уже целых шесть лет. Сегодня электричество выключили снова. Да, аварии устраняют. Переключают с одного энергоносителя на другой. Но линии старые, не выдерживают, и аварии при осадках происходят постоянно. Чтобы их не было, надо менять электросети. А никому нет до этого дела. Получается, что дом наш построили, а старые линии никого не волнуют? И это при том, что налоги мы платим, оплату за свет вносим регулярно», — возмущаются жильцы дома на Первоцветной.

Люди подчеркивают, что в доме живут семьи с маленькими детьми, пожилые люди. Много и тех, кто работает удаленно. Только, по факту, удаленно работать люди не могут из-за регулярного отключения света.

Сегодня электричество выключили снова. Да, аварии устраняют. Переключают с одного энергоносителя на другой.Сегодня электричество выключили снова. Да, аварии устраняют. Переключают с одного энергоносителя на другой.
Сегодня электричество выключили снова. Да, аварии устраняют. Переключают с одного энергоносителя на другой.
Фото: vk.com/donenergo
Жители тринадцати районов в Ростовской области остались без света из-за погоды
Узнать подробнее

Получить комментарий в администрации Октябрьского района Ростова корреспонденту RostovGazeta не удалось — в Управлении ЖКХ района, куда переадресовали журналиста, на протяжении часа никто не отвечал на звонок.

Для разъяснения ситуации редакция RostovGazeta направила официальные запросы в администрацию, в АО «Донэнерго» и ПАО «Россети Юг». Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что пять районов Ростовской области по-прежнему остаются без света.

Читайте также:
Упала опора: Аксай и часть Ростова снова остались без электричестваВыживальщик дал советы ростовчанам, как справляться дома без электричестваСтало известно, когда в Ростовской области полностью восстановят электричество
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отключение света#Электричество#Последние новости Ростова на сегодня#Многоквартирный дом#Еда на кострах#Бывший совхоз СКВО#Электросети#Дом на Первоцветной
Подпишитесь
Силовики из Ростовской области задержали украинского шпиона
Сегодня, 08:24
Власти Ростова за доступ к уличным камерам заплатят 30,4 млн рублей
Сегодня, 07:14
Молочные продукты и курица стали стоить дороже всего в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:30
«Падал, но люди шли мимо»: отец журналиста в Ростове погиб из-за равнодушия прохожих
Сегодня, 06:29
Жителям Ростова-на-Дону пообещали резкое потепление с 20 декабря
Сегодня, 05:58
Офис продаж элитного комплекса открылся в одном из бывших доходных домов Ростова
Сегодня, 11:14