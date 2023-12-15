Готовили еду на костре: уже шесть лет жители Ростовской области зимуют без света

«Мы не живем, а мучаемся уже целых шесть лет. Сегодня электричество выключили снова. Да, аварии устраняют. Переключают с одного энергоносителя на другой. Но линии старые, не выдерживают, и аварии при осадках происходят постоянно. Чтобы их не было, надо менять электросети. А никому нет до этого дела. Получается, что дом наш построили, а старые линии никого не волнуют? И это при том, что налоги мы платим, оплату за свет вносим регулярно», — возмущаются жильцы дома на Первоцветной.