«Хуторяне бегут в город»: жители Ростовской области пожаловались на плохую дорогу

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Напомним, что в апреле 2021 года общественность Ростовской области потрясло дикое известие. Автомобиль скорой помощи из-за плохой дороги увяз в грязи и не смог доехать к пациенту в хуторе Родники Кагальницкого района. Позже выяснилось, что, не дождавшись помощи врачей, хуторянин умер.
Жители Кагальницкого района рассказывают, что за это время ситуация не изменилась. На улице Гагарина по-прежнему отсутствует дорожное полотно. И при наступлении дождей по дороге ни пройти, ни проехать.
«Дорога находится в плачевном состоянии, да и „дорогой“ ее можно назвать с трудом. После трагического случая представители администрации Кагальницкого района пообещали произвести асфальтирование улицы Гагарина в хуторе Родники. Мы неоднократно обращались в администрацию Кагальницкого района с просьбой сделать современную дорогу. Но получали только пустые обещания», — отмечает житель хутора Сергей Грязнов.
По словам собеседника, на каждое обращение хуторян уверяли, что деньги на строительство дороги выделены, проект разработан.
«Возникает вопрос — на что были потрачены эти деньги?», — недоумевают жители хутора.
Собеседники жалуются, что из-за отсутствия логистики, местные жители уезжают из хутора. Сегодня здесь, по словам людей, отсутствуют возможности для подвоза корма скоту, для вывоза фермерской продукции. Многие распродают свои хозяйства.
«Не производится и регулярный вывоз бытового мусора, за который взимается оплата. Страшно представить, что будет, если не дай бог, у кого случится пожар, или потребуется медицинская помощь. Поскольку проехать к жителям нашей улицы никто попросту не сможет. Что делать, мы уже не знаем», — говорят селяне.
Напомним, что один глава Кагальницкого района — отбывает наказание, другого подозревают в получении взятки.
В администрации Кагальницкого района разъяснили, что строительство дороги уже началось.
«В этом году выделили всего два миллиона рублей, которые мы освоили — сделали тротуары по одной и второй стороне. По проекту, работы рассчитаны на шесть месяцев. В октябре работы начаты. Все остальное будет продолжено в следующем году. Выполнение работ планируется до августа 2024», — подчеркнули в администрации.
Ранее RostovGazeta сообщала, что дороги и тротуары снова обледенели в Ростова-на-Дону 15 декабря.