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Published Сегодня, 13:42

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«Хуторяне бегут в город»: жители Ростовской области пожаловались на плохую дорогу

«Хуторяне бегут в город»: жители Ростовской области пожаловались на плохую дорогу

15 декабря 2023, 13:42
Фото: rodnikisp.donland.ru
«Хуторяне бегут в город»: жители Ростовской области пожаловались на плохую дорогу

Жители Кагальницкого района пожаловались на плохую дорогу

Дорога, из-за которой несколько лет назад умер пациент в хуторе Родники Кагальницкого района, не дождавшись скорой, до сих пор не приведена в порядок, сообщил RostovGazeta местный житель Сергей Грязнов.

Напомним, что в апреле 2021 года общественность Ростовской области потрясло дикое известие. Автомобиль скорой помощи из-за плохой дороги увяз в грязи и не смог доехать к пациенту в хуторе Родники Кагальницкого района. Позже выяснилось, что, не дождавшись помощи врачей, хуторянин умер.

Жители Кагальницкого района рассказывают, что за это время ситуация не изменилась. На улице Гагарина по-прежнему отсутствует дорожное полотно. И при наступлении дождей по дороге ни пройти, ни проехать.

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«Дорога находится в плачевном состоянии, да и „дорогой“ ее можно назвать с трудом. После трагического случая представители администрации Кагальницкого района пообещали произвести асфальтирование улицы Гагарина в хуторе Родники. Мы неоднократно обращались в администрацию Кагальницкого района с просьбой сделать современную дорогу. Но получали только пустые обещания», — отмечает житель хутора Сергей Грязнов.

По словам собеседника, на каждое обращение хуторян уверяли, что деньги на строительство дороги выделены, проект разработан.

«Возникает вопрос — на что были потрачены эти деньги?», — недоумевают жители хутора.

Собеседники жалуются, что из-за отсутствия логистики, местные жители уезжают из хутора. Сегодня здесь, по словам людей, отсутствуют возможности для подвоза корма скоту, для вывоза фермерской продукции. Многие распродают свои хозяйства.

«Дорога в хуторе Родники находится в плачевном состоянии, да и „дорогой“ ее можно назвать с трудом».«Дорога в хуторе Родники находится в плачевном состоянии, да и „дорогой“ ее можно назвать с трудом».
«Дорога в хуторе Родники находится в плачевном состоянии, да и „дорогой“ ее можно назвать с трудом».
Фото: читатели RostovGazeta / rostovgazeta.ru
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«Не производится и регулярный вывоз бытового мусора, за который взимается оплата. Страшно представить, что будет, если не дай бог, у кого случится пожар, или потребуется медицинская помощь. Поскольку проехать к жителям нашей улицы никто попросту не сможет. Что делать, мы уже не знаем», — говорят селяне.

Напомним, что один глава Кагальницкого района — отбывает наказание, другого подозревают в получении взятки.

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В администрации Кагальницкого района разъяснили, что строительство дороги уже началось.

В администрации Кагальницкого района разъяснили, что строительство дороги уже началось.В администрации Кагальницкого района разъяснили, что строительство дороги уже началось.
В администрации Кагальницкого района разъяснили, что строительство дороги уже началось.
Фото: donland.ru

«В этом году выделили всего два миллиона рублей, которые мы освоили — сделали тротуары по одной и второй стороне. По проекту, работы рассчитаны на шесть месяцев. В октябре работы начаты. Все остальное будет продолжено в следующем году. Выполнение работ планируется до августа 2024», — подчеркнули в администрации.

Ранее RostovGazeta сообщала, что дороги и тротуары снова обледенели в Ростова-на-Дону 15 декабря.

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