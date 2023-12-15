«Хуторяне бегут в город»: жители Ростовской области пожаловались на плохую дорогу

«В этом году выделили всего два миллиона рублей, которые мы освоили — сделали тротуары по одной и второй стороне. По проекту, работы рассчитаны на шесть месяцев. В октябре работы начаты. Все остальное будет продолжено в следующем году. Выполнение работ планируется до августа 2024», — подчеркнули в администрации.