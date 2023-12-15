Из женщины в Ростовской области вырезали опухоль весом больше младенца

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Хирурги из Ростова удалили 40-летней местной жительнице опухоль матки, весом с доношенную беременность. Женщина занимает руководящий пост и два года не смогла найти время сходить к врачу. У нее сильно выпирал живот, однако она связывала это со вздутием живота.
Когда ростовчанка все-таки пришла к медикам, ее в срочном порядке госпитализировали. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной миомой, а не онкологией. Однако в медучреждениях никто не брался за столь сложное хирургическое вмешательство.
Помогли женщине хирурги РостГМУ. Медики не только удалили опухоль, но и смогли сохранить пациентке матку, чтобы она смогла в будущем стать матерью.
Ранее RostovGazeta показала, как выглядит новый детский центр хирургии в Ростове стоимостью более семи миллиардов рублей.