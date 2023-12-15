Из женщины в Ростовской области вырезали опухоль весом больше младенца

Хирурги из Ростова удалили 40-летней местной жительнице опухоль матки, весом с доношенную беременность. Женщина занимает руководящий пост и два года не смогла найти время сходить к врачу. У нее сильно выпирал живот, однако она связывала это со вздутием живота.