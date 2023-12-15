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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Из женщины в Ростовской области вырезали опухоль весом больше младенца

Из женщины в Ростовской области вырезали опухоль весом больше младенца

15 декабря 2023, 13:01
Фото: Midjourney
Из женщины в Ростовской области вырезали опухоль весом больше младенца
Жительница Ростовской области долго откладывала посещение врача, пока внутри нее не образовалась опухоль весом больше пяти килограмм, рассказали в Минздраве.

Хирурги из Ростова удалили 40-летней местной жительнице опухоль матки, весом с доношенную беременность. Женщина занимает руководящий пост и два года не смогла найти время сходить к врачу. У нее сильно выпирал живот, однако она связывала это со вздутием живота.

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Когда ростовчанка все-таки пришла к медикам, ее в срочном порядке госпитализировали. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной миомой, а не онкологией. Однако в медучреждениях никто не брался за столь сложное хирургическое вмешательство.

Помогли женщине хирурги РостГМУ. Медики не только удалили опухоль, но и смогли сохранить пациентке матку, чтобы она смогла в будущем стать матерью.

Ранее RostovGazeta показала, как выглядит новый детский центр хирургии в Ростове стоимостью более семи миллиардов рублей.

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