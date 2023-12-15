Какое совпадение: В Краснодаре откроют аэропорт «Пашковский», а в Киеве — «Борисполь»

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:20
Накануне вопрос по аэропорту задавали на «Прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину. Он ответил, что здесь надо руководствоваться, прежде всего, интересами безопасности пассажиров. «Это главный критерий. [Поэтому] надо еще раз [этот вопрос] проанализировать», — сказал президент.
Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов пояснил, что решение об открытии аэропорта будет принято только по согласованию с Минобороны и после проведения тестового полета.
Напомним, режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с на ала СВО — 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Не секрет, что самую большую опасность для гражданских самолетов представляют беспилотники, которыми ВСУ регулярно атакует объекты на российской территории. И хотя краснодарский аэропорт по сравнению с тем же белгородским, курским, брянским или ростовским находится в сравнительно спокойном месте, на территорию края уже не раз прилетали вражеские дроны. Так, в феврале БПЛА атаковали нефтебазу в Туапсе, после чего начался пожар. В мае два беспилотника упали в Краснодаре и повредили здания, а в октябре их несколько раз перехватывали у побережья Краснодарского края.
Другими словами, открывать аэропорт в Краснодаре, который находится не так уж и далеко от украинской границы, было бы рискованно не только с точки зрения безопасности полетов, но и вероятных финансовых потерь. Ведь после каждого вражеского прилета аэропорт придется закрывать — а это огромные убытки.
Впрочем, не факт, что эти убытки перекрывают те, которые туристическая отрасль несёт сейчас из-за закрытия большого числа аэропортов. По данным Минтранса, по этой причине только в 2022 году пассажиропоток сократился на 19,1 млн человек. И хотя, по оценкам экспертов, закрытие краснодарского аэропорта несильно сказалось на количестве туристов и заполненности отелей на черноморских курортах, обслуживание в аэропортах Сочи и Кавминвод, на которые выпала основная нагрузка, было затруднено.
Власти Краснодарского края также акцентируют на том, что открытие воздушной гавани упростит посещение региона для туристов. Намного быстрее станет добираться и до Крыма.
«Если аэропорт в Краснодаре откроют, общее время в пути до Симферополя самолет+поезд составит около 16 часов с пересадкой. Сейчас такой маршрут из Адлера — более 25 часов», — подсчитал ТГ-канал «Крымский канал».
Ожидать возобновления ежедневных рейсов в Краснодар в случае открытия аэропортов можно будет уже после 25 декабря. Многие авиакомпании — от «Аэрофлота до „Победы“ уже заявили о своей готовности их организовать. А сервис „Яндекс Путешествия“ сообщил, что после новостей о возможном возобновлении работы аэропорта интерес к перелетам и бронированию отелей в Краснодаре подскочил в 3,5 раза. По его данным, количество бронирований отелей в городе на новогодние каникулы выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом.
Примечательно, что известие о возобновлении работы «Пашковского» по времени практически совпало с заявлениями украинских властей о намерении открыть киевский аэропорт «Борисполь». На местных сайтах поиска работы даже появились вакансии в области авиации, хотя все украинские аэропорты не работают с начала СВО. И хотя конкретных сроков возобновления работы киевского аэропорта до сих пор не назвали, тем не менее, было заявлено о способности обезопасить объект.
Откуда у украинских властей взялась такая уверенность, решительно непонятно. Но вряд ли она, как и в случае с Россией, опирается только лишь на наличие мощной и разветвленной ПВО. По этой причине не исключено, что безопасность в работе обоих аэропортов в случае их открытия будет обеспечиваться не столько военно-техническими средствами, сколько политическими инструментами. Речь про старый, добрый «договорняк». Как говорится, никогда такого не было и вот опять.