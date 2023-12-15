rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:15

Published Сегодня, 02:15

Modified Сегодня, 02:20

Updated Сегодня, 02:20

Какое совпадение: В Краснодаре откроют аэропорт «Пашковский», а в Киеве — «Борисполь»

Какое совпадение: В Краснодаре откроют аэропорт «Пашковский», а в Киеве — «Борисполь»

15 декабря 2023, 02:15
Фото: 1MI
Закрытый после начала СВО аэропорт «Пашковский» в Краснодаре может возобновить свою работу уже после 15 декабря. Сегодня должен пройти пробный полет в этот аэропорт из Москвы, после чего и должен быть решен вопрос об его открытии.
Сюжет
СВО

Накануне вопрос по аэропорту задавали на «Прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину. Он ответил, что здесь надо руководствоваться, прежде всего, интересами безопасности пассажиров. «Это главный критерий. [Поэтому] надо еще раз [этот вопрос] проанализировать», — сказал президент.

Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов пояснил, что решение об открытии аэропорта будет принято только по согласованию с Минобороны и после проведения тестового полета.

Напомним, режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с на ала СВО — 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Не секрет, что самую большую опасность для гражданских самолетов представляют беспилотники, которыми ВСУ регулярно атакует объекты на российской территории. И хотя краснодарский аэропорт по сравнению с тем же белгородским, курским, брянским или ростовским находится в сравнительно спокойном месте, на территорию края уже не раз прилетали вражеские дроны. Так, в феврале БПЛА атаковали нефтебазу в Туапсе, после чего начался пожар. В мае два беспилотника упали в Краснодаре и повредили здания, а в октябре их несколько раз перехватывали у побережья Краснодарского края.

Другими словами, открывать аэропорт в Краснодаре, который находится не так уж и далеко от украинской границы, было бы рискованно не только с точки зрения безопасности полетов, но и вероятных финансовых потерь. Ведь после каждого вражеского прилета аэропорт придется закрывать — а это огромные убытки.

Впрочем, не факт, что эти убытки перекрывают те, которые туристическая отрасль несёт сейчас из-за закрытия большого числа аэропортов. По данным Минтранса, по этой причине только в 2022 году пассажиропоток сократился на 19,1 млн человек. И хотя, по оценкам экспертов, закрытие краснодарского аэропорта несильно сказалось на количестве туристов и заполненности отелей на черноморских курортах, обслуживание в аэропортах Сочи и Кавминвод, на которые выпала основная нагрузка, было затруднено.

Власти Краснодарского края также акцентируют на том, что открытие воздушной гавани упростит посещение региона для туристов. Намного быстрее станет добираться и до Крыма.

«Если аэропорт в Краснодаре откроют, общее время в пути до Симферополя самолет+поезд составит около 16 часов с пересадкой. Сейчас такой маршрут из Адлера — более 25 часов», — подсчитал ТГ-канал «Крымский канал».

Ожидать возобновления ежедневных рейсов в Краснодар в случае открытия аэропортов можно будет уже после 25 декабря. Многие авиакомпании — от «Аэрофлота до „Победы“ уже заявили о своей готовности их организовать. А сервис „Яндекс Путешествия“ сообщил, что после новостей о возможном возобновлении работы аэропорта интерес к перелетам и бронированию отелей в Краснодаре подскочил в 3,5 раза. По его данным, количество бронирований отелей в городе на новогодние каникулы выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Примечательно, что известие о возобновлении работы «Пашковского» по времени практически совпало с заявлениями украинских властей о намерении открыть киевский аэропорт «Борисполь». На местных сайтах поиска работы даже появились вакансии в области авиации, хотя все украинские аэропорты не работают с начала СВО. И хотя конкретных сроков возобновления работы киевского аэропорта до сих пор не назвали, тем не менее, было заявлено о способности обезопасить объект.

Откуда у украинских властей взялась такая уверенность, решительно непонятно. Но вряд ли она, как и в случае с Россией, опирается только лишь на наличие мощной и разветвленной ПВО. По этой причине не исключено, что безопасность в работе обоих аэропортов в случае их открытия будет обеспечиваться не столько военно-техническими средствами, сколько политическими инструментами. Речь про старый, добрый «договорняк». Как говорится, никогда такого не было и вот опять.

Президент Путин назвал условие для открытия ростовского аэропорта Платов
Узнать подробнее
Читайте также:
На Дону сбили беспилотник, а Киркоров не может забыть грудь журналистки из РостоваРостовская авиакомпания «Азимут» выполнит тестовый полет в Краснодар 15 декабряВ Краснодаре подтвердили возможное открытие ближайшего к Ростову аэропорта
#Ростов-на-Дону#Москва#ПВО#СВО#Краснодарский край#Киев#Аэропорт#Госдума#Краснодар#Симферополь#Новогодние каникулы#Владимир Путин#Черное море#Минобороны#Победа#Адлер#Минтранс#Елена Земскова#Пашковский#Борисполь#Пробный полет#Безопасность пассажиров#Туристическая отрасль#Аэрофлот#Яндекс Путешествия#Украинские власти#Договорняк
Подпишитесь
Ростовская область не попадет под мобилизацию, но жители пока останутся без яиц
Вчера, 15:23
«Налог на голову»: что жители Ростовской области спрашивали у Путина на Прямых линиях
Вчера, 14:27
Путин оставил без ответа вопрос жителей Ростовской области
Вчера, 13:03
Где пройдут в Ростове-на-Дону новогодние ярмарки. Полный список адресов
Вчера, 12:38
В Ростовской области рост заболеваемости корью возник из-за мигрантов и дефицита яйца
Вчера, 12:28
Как автор песни «Я спросил у ясеня» Владимир Киршон в 20-е годы жил в Ростове
Вчера, 07:29