«Кажется, все плохо»: дерево рухнуло на человека в Ростове-на-Дону 15 декабря

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Ростовчане рассказали, что на улице 37-я Линия ветка рухнула на местного жителя. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Ветка упала на человека. Кажется, все плохо…», — написал автор.
Добавим, что местные жители в течение дня жалуются на большое количество поваленных деревьев. В том числе они падают на дороги и тем самым провоцируют пробки.
«Сегодня передо мной и ребенком здоровая ветка упала. Испугались оба до жути», — пишут ростовчане.
«Заходила в магазин, там женщина во весь голос разговаривала по телефону, о том, что на мужчину на Майской и углу 2-й линии упало дерево, но там у людей даже связи не было, чтобы вызвать кого», — пишут местные жители, но официального подтверждения этого нет.