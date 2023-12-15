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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

«Кажется, все плохо»: дерево рухнуло на человека в Ростове-на-Дону 15 декабря

«Кажется, все плохо»: дерево рухнуло на человека в Ростове-на-Дону 15 декабря

15 декабря 2023, 12:23
Фото: rostovgazeta.ru
«Кажется, все плохо»: дерево рухнуло на человека в Ростове-на-Дону 15 декабря

Дерево рухнуло на человека в Ростове-на-Дону 15 декабря

В Ростове-на-Дону большая ветка дерева упала на человека в пятницу, 15 декабря, сообщили очевидцы в Telegram.

Ростовчане рассказали, что на улице 37-я Линия ветка рухнула на местного жителя. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

«Ветка упала на человека. Кажется, все плохо…», — написал автор.

Добавим, что местные жители в течение дня жалуются на большое количество поваленных деревьев. В том числе они падают на дороги и тем самым провоцируют пробки.

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«Кажется, все плохо»: дерево рухнуло на человека в Ростове-на-Дону 15 декабря«Кажется, все плохо»: дерево рухнуло на человека в Ростове-на-Дону 15 декабря
«Кажется, все плохо»: дерево рухнуло на человека в Ростове-на-Дону 15 декабря
Фото: ТГ канал Ростов Главный

«Сегодня передо мной и ребенком здоровая ветка упала. Испугались оба до жути», — пишут ростовчане.

«Заходила в магазин, там женщина во весь голос разговаривала по телефону, о том, что на мужчину на Майской и углу 2-й линии упало дерево, но там у людей даже связи не было, чтобы вызвать кого», — пишут местные жители, но официального подтверждения этого нет.

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