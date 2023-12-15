«Кажется, все плохо»: дерево рухнуло на человека в Ростове-на-Дону 15 декабря

«Заходила в магазин, там женщина во весь голос разговаривала по телефону, о том, что на мужчину на Майской и углу 2-й линии упало дерево, но там у людей даже связи не было, чтобы вызвать кого», — пишут местные жители, но официального подтверждения этого нет.