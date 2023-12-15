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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Ледяной дождь снова лишил света жителей пяти районов Ростовской области

«Когда это закончится?»: пять районов Ростовской области снова остались без света

15 декабря 2023, 10:38
Фото: rostovgazeta.ru
Ледяной дождь снова лишил света жителей пяти районов Ростовской области

Пять районов Ростовской области остались без электричества и воды

В редакцию RostovGazeta обратились жители Аксая. Люди жалуются на то, что сегодня утром вновь отключили электричество.

Жители Аксая рассказывают, что с отключением электричества у них пропадает и вода. Поскольку, как разъясняют собеседники, подающий воду насос работает от электричества.

«Вроде же аварию устранили, свет и воду дали, а минувшей ночью снова отключили. Утром проснулись — опять ни света, ни воды. Да когда это уже закончится?» — негодуют жители Аксая.

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Больше всего горожане возмущаются отсутствием информации о том, когда восстановят подачу ресурса.

Корреспондент RostovGazeta снова позвонил в «Донэнерго». Однако после прослушивания автоматического сообщения и перехода в тональном режиме на соединение с оперативно-диспетчерской службой Новочеркасска и Аксая, звонок попросту сбросился.

При обращении на горячую линию ПАО «Россети Юг» автоответчик подчеркнул, что отключение электроэнергии вызвано неблагоприятными погодными осадками в виде дождя. Отключение зафиксировано в Азовском, Аксайском, Зерноградском, Неклиновском, Родионово-Несветайском районах. Восстановительные работы ведутся.

Ранее RostovGazeta сообщала, что срок восстановления света в Ростовской области неизвестен.

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#Общество#Эксклюзив#Дарья Демидова#Ростовская область#Аксай#Азовский район#Аксайский район#Неклиновский район#Родионово-Несветайский район#Зерноградский район
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