«Когда это закончится?»: пять районов Ростовской области снова остались без света

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Жители Аксая рассказывают, что с отключением электричества у них пропадает и вода. Поскольку, как разъясняют собеседники, подающий воду насос работает от электричества.
«Вроде же аварию устранили, свет и воду дали, а минувшей ночью снова отключили. Утром проснулись — опять ни света, ни воды. Да когда это уже закончится?» — негодуют жители Аксая.
Больше всего горожане возмущаются отсутствием информации о том, когда восстановят подачу ресурса.
Корреспондент RostovGazeta снова позвонил в «Донэнерго». Однако после прослушивания автоматического сообщения и перехода в тональном режиме на соединение с оперативно-диспетчерской службой Новочеркасска и Аксая, звонок попросту сбросился.
При обращении на горячую линию ПАО «Россети Юг» автоответчик подчеркнул, что отключение электроэнергии вызвано неблагоприятными погодными осадками в виде дождя. Отключение зафиксировано в Азовском, Аксайском, Зерноградском, Неклиновском, Родионово-Несветайском районах. Восстановительные работы ведутся.
Ранее RostovGazeta сообщала, что срок восстановления света в Ростовской области неизвестен.