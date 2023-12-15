Команда СахГУ стала победителем российской национальной премии «Студент года»

Posted 15 декабря, 14:39
Published 15 декабря, 14:39
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Финал национальной премии «Студент года» проходил с 10 по 15 декабря в Москве. Участниками мероприятия стали команды воспитанников вузов России. Ежегодно конкурсный и образовательный проект направлен на то, чтобы выявить самых талантливых студентов, которые добились особых успехов в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. В 2023 году конкурсанты подали заявки в 13 номинациях. В их числе: «Общественник года», «Творческая личность года», «Интеллект года», «Иностранный студент года», «Спортсмен года», «Староста года» и другие. СахГУ выступил в трех категориях. Островной вуз заявил поисковый отряд «Дальневосточный рубеж» в номинации «Патриотическое объединение года», а волонтерское объединение университета «Феникс» — как кандидата в номинации «Добровольческое объединение года». Кроме того, представительница островного региона Алина Жоголь боролась за победу в номинации «Председатель совета обучающихся года». В течение нескольких дней участники презентовали свои студенческие объединения, занимались проектной деятельностью, а также проходили тестирования и профильные испытания по номинациям.
«Мы провели показательный мастер-класс по использованию поискового оборудования для других участников и членов жюри. С металлоискателем нам помогли коллеги-поисковики из Москвы, а с собой мы привезли сахалинский песок и часть наших находок во время полевых работ», — поделился руководитель поискового отряда «Дальневосточный рубеж» Ян Позняк.
По итогам конкурсных испытаний поисковый отряд СахГУ «Дальневосточный рубеж» стал победителем российской национальной премии «Студент года». Волонтерское объединение «Феникс» удостоено звания лауреата конкурса.
«Мы не устанем повторять, что в нашем вузе учатся талантливые, вовлеченные в общественную и научную деятельность, разносторонние и очень активные студенты. А победа в национальном конкурсе „Студент года“ является ярким подтверждением этого. Я хочу поблагодарить ребят за их вклад в развитие студенческих движений в нашем университете, а также за труд наставников, которые помогают молодым людям в их начинаниях и стремлениях», — подчеркнул и. о. ректора СахГУ Александр Самардак.
Поисковый отряд СахГУ «Дальневосточный рубеж» — одно из подразделений всероссийской общественной организации «Поисковое движение России». Он объединил студентов, неравнодушных к истории своей родины. Они ведут работу во многих направлениях. В их числе поисковые выезды на места боев Второй мировой и Великой Отечественной войн, архивная работа в рамках проекта «Судьба солдата», организация патриотических мероприятий для студентов и школьников, облагораживание воинских захоронений и многое другое. Сегодня в поисковом отряде состоят 32 студента СахГУ.
«В нашем направлении была, на мой взгляд, самая сильная конкуренция, потому что мы соревновались с ребятами-волонтерами из крупнейших вузов страны, — отметила руководитель волонтерского объединения университета „Феникс“ Анжелика Салихова. — Но мы были настроены войти в тройку сильнейших, ведь уже в прошлом году были в топ-7 волонтерских объединений страны и за прошедший год провели серьезную работу».
В качестве показательного мастер-класса студенты провели занятие по языку жестов. По мнению ребят, современные волонтеры должны обладать таким навыком, потому что это дополнительный канал для коммуникации. Уже сейчас студенческое объединение СахГУ готовит обучающие видеоролики и методический справочник с набором фраз, которые должны знать волонтеры при работе людьми.
Волонтерское объединение «Феникс» — команда неравнодушных студентов, которые занимаются социальными, спортивными, экологическими и культурно-массовыми мероприятиями как в стенах сахалинского вуза, так и за его пределами. Среди авторских проектов объединения — акция «Подари радость», которая направлена на социализацию людей старшего поколения, людей с ОВЗ, детей-сирот, представителей социально уязвимых групп населения Сахалинской области, проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов, а также в детских домах. В рамках проекта активисты организуют концертные программы, вечера отдыха, литературные вечера, танцевальные вечера, мастер-классы, а также проводят мероприятия по обучению навыкам компьютерной грамотности для пожилых людей. Этот проект эксперты Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц оценили очень высоко. Ранее в текущем году инициатива СахГУ получила грант — 350 тысяч рублей на реализацию мероприятий. А в рамках премии «Студент года» проект получил диплом лауреата.