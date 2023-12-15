Коммунальные службы в Ростове продолжают работать круглосуточно из-за гололеда

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
В Ростове продолжается борьба с последствиями сильнейшего гололеда. Все городские службы работают в круглосуточном режиме. Коммунальщики занимаются расчисткой тротуаров, пешеходных зон, уборкой и спилкой веток.
Власти города называют цифру в более, чем две тысячи дворников, убирающих город от наледи. Причем большая их часть — это сотрудники УК.
Работы по расчистке осложняются из-за непрекращающихся дождя и морозов. Из-за этого наледь образуется снова.
Горожан просят по возможности оставаться дома. Если же все-таки выйти необходимо, то соблюдать все меры осторожности на льду.
Напомним, несколько ростовчан уже пострадали от падения деревьев.