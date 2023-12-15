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Published Сегодня, 15:29

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Updated Сегодня, 15:31

Упавшие ветки и гололед в Ростове

Коммунальные службы в Ростове продолжают работать круглосуточно из-за гололеда

15 декабря 2023, 15:29
Фото: rostovgazeta.ru
Упавшие ветки и гололед в Ростове
Работы по устранению гололедицы ведутся в непрерывном формате, заверяет глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

В Ростове продолжается борьба с последствиями сильнейшего гололеда. Все городские службы работают в круглосуточном режиме. Коммунальщики занимаются расчисткой тротуаров, пешеходных зон, уборкой и спилкой веток.

Власти города называют цифру в более, чем две тысячи дворников, убирающих город от наледи. Причем большая их часть — это сотрудники УК.

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Работы по расчистке осложняются из-за непрекращающихся дождя и морозов. Из-за этого наледь образуется снова.

Горожан просят по возможности оставаться дома. Если же все-таки выйти необходимо, то соблюдать все меры осторожности на льду.

Напомним, несколько ростовчан уже пострадали от падения деревьев.

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