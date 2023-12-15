Молочные продукты и курица стали стоить дороже всего в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В городе стоимость куриного мяса составляет 231 рублей за килограмм, что стало самым высоким показателем в регионе. На втором и третьем местах идут Сальск и Шахты. Дешевле всего можно закупиться в Миллерово — по 195 рублей.
Кроме того, в городе оказались самыми дорогими сыры — по 742 рубля за килограмм. Дешевле всего его брать в Волгодонске — 684 рубля.
Самые дорогие яйца сейчас в Таганроге — 131 рубль, после него идут Сальск и Шахты. В Таганроге также оказались самые высокие цены на сахар — 68 рублей. Этот город стал лидером по стоимости лука, капусты, картофеля и вермишели.
Ранее Путин объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие яйца.