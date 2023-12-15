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Молочные продукты и курица стали стоить дороже всего в Ростове-на-Дону

Молочные продукты и курица стали стоить дороже всего в Ростове-на-Дону

15 декабря 2023, 06:30
Фото: Pxhere.соm
Молочные продукты и курица стали стоить дороже всего в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону молочные продукты и курица оказались самыми дорогими среди других городов региона, сообщает Ростовстат.

В городе стоимость куриного мяса составляет 231 рублей за килограмм, что стало самым высоким показателем в регионе. На втором и третьем местах идут Сальск и Шахты. Дешевле всего можно закупиться в Миллерово — по 195 рублей.

Кроме того, в городе оказались самыми дорогими сыры — по 742 рубля за килограмм. Дешевле всего его брать в Волгодонске — 684 рубля.

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Самые дорогие яйца сейчас в Таганроге — 131 рубль, после него идут Сальск и Шахты. В Таганроге также оказались самые высокие цены на сахар — 68 рублей. Этот город стал лидером по стоимости лука, капусты, картофеля и вермишели.

Ранее Путин объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие яйца.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Шахты#Волгодонск#Миллерово#Сальск#Ростовстат#Сахар#Яйца#Картофель#Капуста#Курица#Куриное мясо#Лук#Сыры#Вермишель
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