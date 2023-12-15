Молочные продукты и курица стали стоить дороже всего в Ростове-на-Дону

Самые дорогие яйца сейчас в Таганроге — 131 рубль, после него идут Сальск и Шахты. В Таганроге также оказались самые высокие цены на сахар — 68 рублей. Этот город стал лидером по стоимости лука, капусты, картофеля и вермишели.