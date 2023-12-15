rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

На 49% увеличился спрос на проживание в ростовских отелях

На 49% увеличился спрос на проживание в ростовских отелях

15 декабря 2023, 08:47
Фото: fxquadro/freepik.com
Такие дынные после анализа трат россиян на проживание в путешествиях в 2023 году, предоставили в цифровой экосистеме МТС и сервисе бронирования отелей МТС Travel.

Согласно выводам аналитиков, путешественники в среднем тратили на проживание в путешествиях по России в 2023 году 4 150 рублей в сутки. В донской столице средний чек за проживание в отелях составил 3800 рублей за сутки, что на 7% выше, чем годом ранее.

Возросла и динамика количества заказов. Она увеличилась на 49%. Для сравнения, в соседнем Краснодарском крае средний чек составляет 3400 рублей в сутки, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Сам спрос на гостиницы и отели увеличился на 55%. А общий спрос на туристическое жилье по стране за год вырос на 28%.

Самой популярной категорией объектов размещения у россиян в этом году остались отели — на них пришлось более двух третей от всех бронирований в 2023 году. Средняя стоимость проживания в российском отеле в 2023 году составила 4 600 рублей в сутки. Следом за отелями по спросу у путешественников стали мини-отели (15% от всех бронирований) и апартаменты (их доля составляет 4%). Проживание в российских мини-отелях стоило путешественникам значительно дешевле — в среднем 3 200 рублей в сутки. Почти такой же средний чек за ночь в 2023 году у российских апартаментов — 3 100 рублей в сутки.

Фото: jannoon028/freepik.com

Эксперты отмечают, что один из трендов этого года стал рост глубины бронирования (количество дней с момента бронирования до начала проживания).

Согласно исследованию, на конец текущего года, средний чек за сутки в отелях и других объектах вырос на 5% в годовом сопоставлении, тогда как в 2022 году рост составил 10%. Таким образом рост расходов на размещение в путешествиях по России замедлился в два раза.

Исследование было составлено на основе показателей по бронированию в сегментах B2B и B2C. Это было сделано для учёта как самостоятельного, так и организованного туризма, а также командировки. В исследовании учитывалась стоимость фактических бронирований, совершенных россиянами в текущем году.

#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Силовики из Ростовской области задержали украинского шпиона
Сегодня, 08:24
Власти Ростова заплатят за доступ к уличным камерам заплатят 30,4 млн рублей
Сегодня, 07:14
Молочные продукты и курица стали стоить дороже всего в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:30
«Падал, но люди шли мимо»: отец журналиста в Ростове погиб из-за равнодушия прохожих
Сегодня, 06:29
Жителям Ростова-на-Дону пообещали резкое потепление с 20 декабря
Сегодня, 05:58
Ростовчан предупредили о сильнейшей вспышке на Солнце
Сегодня, 05:06