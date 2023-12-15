На 49% увеличился спрос на проживание в ростовских отелях

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Согласно выводам аналитиков, путешественники в среднем тратили на проживание в путешествиях по России в 2023 году 4 150 рублей в сутки. В донской столице средний чек за проживание в отелях составил 3800 рублей за сутки, что на 7% выше, чем годом ранее.
Возросла и динамика количества заказов. Она увеличилась на 49%. Для сравнения, в соседнем Краснодарском крае средний чек составляет 3400 рублей в сутки, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Сам спрос на гостиницы и отели увеличился на 55%. А общий спрос на туристическое жилье по стране за год вырос на 28%.
Самой популярной категорией объектов размещения у россиян в этом году остались отели — на них пришлось более двух третей от всех бронирований в 2023 году. Средняя стоимость проживания в российском отеле в 2023 году составила 4 600 рублей в сутки. Следом за отелями по спросу у путешественников стали мини-отели (15% от всех бронирований) и апартаменты (их доля составляет 4%). Проживание в российских мини-отелях стоило путешественникам значительно дешевле — в среднем 3 200 рублей в сутки. Почти такой же средний чек за ночь в 2023 году у российских апартаментов — 3 100 рублей в сутки.
Эксперты отмечают, что один из трендов этого года стал рост глубины бронирования (количество дней с момента бронирования до начала проживания).
Согласно исследованию, на конец текущего года, средний чек за сутки в отелях и других объектах вырос на 5% в годовом сопоставлении, тогда как в 2022 году рост составил 10%. Таким образом рост расходов на размещение в путешествиях по России замедлился в два раза.
Исследование было составлено на основе показателей по бронированию в сегментах B2B и B2C. Это было сделано для учёта как самостоятельного, так и организованного туризма, а также командировки. В исследовании учитывалась стоимость фактических бронирований, совершенных россиянами в текущем году.