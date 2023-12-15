rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

На свободу больше не выйдет: главаря банды Амазонок осудили за убийства на Дону

На свободу больше не выйдет: главаря банды Амазонок осудили за убийства на Дону

15 декабря 2023, 11:38
Фото: Midjourney
На свободу больше не выйдет: главаря банды Амазонок осудили за убийства на Дону

Главарю банды Амазонок дали пожизненный срок за убийства в Ростовской области

Суд приговорил к пожизненному сроку заключения главаря банды Амазонок Сергея Синельника, который с подельниками совершал преступления в Ростовской области, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Всех членов банды осудили в 2017 году, а в этом году приговоры ужесточили. Ростовский областной суд назначил Синельнику 25 лет колонии.

«Но Генпрокуратуру это не устроило — после рассмотрения апелляции Синельнику изменили срок с 25 лет до пожизненного», — сказано в сообщении.

Банда «Амазонок» из Ростовской области собирается обжаловать приговор
Узнать подробнее
Ростовский областной суд назначил Синельнику 25 лет колонии.
Видео: ТГ don_mash

Напомним, что члены банды орудовали в Ростовской области и Ставрополье. С 2007 по 2013 годы они совершили несколько десятков краж, убийств и разбойных нападений.

Основателями банды стали Инесса Тавердиева и ее супруг Роман Подкопаев, к которым позднее присоединился бывший сотрудник ДПС Сергей Синельник.

Читайте также:
Банда «Амазонок» из Ростовской области собирается обжаловать приговорВ Ростове усилили наряды полиции, пока суд решал судьбу банды «амазонок»«Каких только отморозков нет»: ростовчане высказались о приговоре банде «амазонок»
#Общество#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ставрополье#Don_Mash#Ростовский областной суд#Апелляция
Подпишитесь
Силовики из Ростовской области задержали украинского шпиона
Сегодня, 08:24
Власти Ростова за доступ к уличным камерам заплатят 30,4 млн рублей
Сегодня, 07:14
Молочные продукты и курица стали стоить дороже всего в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:30
«Падал, но люди шли мимо»: отец журналиста в Ростове погиб из-за равнодушия прохожих
Сегодня, 06:29
Жителям Ростова-на-Дону пообещали резкое потепление с 20 декабря
Сегодня, 05:58
Офис продаж элитного комплекса открылся в одном из бывших доходных домов Ростова
Сегодня, 11:14