На свободу больше не выйдет: главаря банды Амазонок осудили за убийства на Дону

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Всех членов банды осудили в 2017 году, а в этом году приговоры ужесточили. Ростовский областной суд назначил Синельнику 25 лет колонии.
«Но Генпрокуратуру это не устроило — после рассмотрения апелляции Синельнику изменили срок с 25 лет до пожизненного», — сказано в сообщении.
Напомним, что члены банды орудовали в Ростовской области и Ставрополье. С 2007 по 2013 годы они совершили несколько десятков краж, убийств и разбойных нападений.
Основателями банды стали Инесса Тавердиева и ее супруг Роман Подкопаев, к которым позднее присоединился бывший сотрудник ДПС Сергей Синельник.