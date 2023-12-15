Обледеневшие деревья атакуют ростовчан, пока яйца становятся деликатесом

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В ФСБ Ростовской области рассказали о задержании 40-летнего гражданина Украины. Он шпионил за российскими военными в зоне боевых действий. Мужчина собирал информацию о местах дислокации ВС РФ и передавал ее украинской разведке. Помимо прочего, его интересовали данные о личном составе российских военных.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о шпионаже. У него также изъяты средства связи с украинскими кураторами.
Деликатесные яйца
Ростовстат опубликовал статистику цен на продукты в регионе за прошедшую неделю. Из нее следует, что средняя стоимость десятка яиц выросла сразу на восемь рублей. Сейчас товар обойдется в районе 128 рублей.
Дороже всего при этом десяток стоит в Таганроге — 131 рубль. В столице региона цена составляет 126 рублей.
Данные Ростовстата сходятся с ценами на яйца в магазинах Ростова и в сервисах онлайн-доставки. Там стоимость продукта варьируется от 93 до 138 рублей.
В Ростове продолжают бороться с последствиями непогоды. Среди прочих проблем, в городе часто падают деревья. Их кроны обледеневают, из-за чего валятся даже молодые деревья.
Глава администрации Алексей Логвиненко сообщил, что в Единую дежурную диспетчерскую службу с жалобами на упавшие деревья обращались уже 298 раз. Это самые распространенные обращения в службу за последние дни.
Также, по данным, которые приводят власти, от падения деревьев в Ростове пострадали три человека. Всего же, только за прошедшие сутки, травмы из-за непогоды получили 87 человек.