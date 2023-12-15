rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Обледеневшие деревья атакуют ростовчан, пока яйца становятся деликатесом

Обледеневшие деревья атакуют ростовчан, пока яйца становятся деликатесом

15 декабря 2023, 14:26
Фото: rostovgazeta.ru
Обледеневшие деревья атакуют ростовчан, пока яйца становятся деликатесом
Только за прошедшую неделю в Ростове яйца подорожали на восемь рублей, тем временем из-за непогоды на горожан падают обледеневшие деревья, а силовики задержали украинского шпиона.

Поимка шпиона

В ФСБ Ростовской области рассказали о задержании 40-летнего гражданина Украины. Он шпионил за российскими военными в зоне боевых действий. Мужчина собирал информацию о местах дислокации ВС РФ и передавал ее украинской разведке. Помимо прочего, его интересовали данные о личном составе российских военных.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о шпионаже. У него также изъяты средства связи с украинскими кураторами.

В ФСБ Ростовской области рассказали о задержании 40-летнего гражданина Украины.В ФСБ Ростовской области рассказали о задержании 40-летнего гражданина Украины.
В ФСБ Ростовской области рассказали о задержании 40-летнего гражданина Украины.
Фото: Оперативная съемка
Силовики из Ростовской области задержали украинского шпиона
Узнать подробнее

Деликатесные яйца

Ростовстат опубликовал статистику цен на продукты в регионе за прошедшую неделю. Из нее следует, что средняя стоимость десятка яиц выросла сразу на восемь рублей. Сейчас товар обойдется в районе 128 рублей.

Дороже всего при этом десяток стоит в Таганроге — 131 рубль. В столице региона цена составляет 126 рублей.

Данные Ростовстата сходятся с ценами на яйца в магазинах Ростова и в сервисах онлайн-доставки. Там стоимость продукта варьируется от 93 до 138 рублей.

Дороже всего при этом десяток стоит в Таганроге — 131 рубль. В столице региона цена составляет 126 рублей.Дороже всего при этом десяток стоит в Таганроге — 131 рубль. В столице региона цена составляет 126 рублей.
Дороже всего при этом десяток стоит в Таганроге — 131 рубль. В столице региона цена составляет 126 рублей.
Фото: rostovgazeta.ru
«Сегодня уже по 400»: жители Ростовской области шокированы ценами на куриные яйца
Узнать подробнее

Падающие деревья

В Ростове продолжают бороться с последствиями непогоды. Среди прочих проблем, в городе часто падают деревья. Их кроны обледеневают, из-за чего валятся даже молодые деревья.

Глава администрации Алексей Логвиненко сообщил, что в Единую дежурную диспетчерскую службу с жалобами на упавшие деревья обращались уже 298 раз. Это самые распространенные обращения в службу за последние дни.

В Ростове продолжают бороться с последствиями непогоды.В Ростове продолжают бороться с последствиями непогоды.
В Ростове продолжают бороться с последствиями непогоды.
Фото: rostovgazeta.ru

Также, по данным, которые приводят власти, от падения деревьев в Ростове пострадали три человека. Всего же, только за прошедшие сутки, травмы из-за непогоды получили 87 человек.

Читайте также:
Жителей Ростовской области предупредили о возможных авариях на ЛЭП из-за гололедаУпала опора: Аксай и часть Ростова снова остались без электричестваЯйца подорожали на 8 рублей за неделю в Ростовской области
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алексей Логвиненко#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Гололед#Инфляция в Ростовской области#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Силовики из Ростовской области задержали украинского шпиона
Сегодня, 08:24
Власти Ростова за доступ к уличным камерам заплатят 30,4 млн рублей
Сегодня, 07:14
Молочные продукты и курица стали стоить дороже всего в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:30
«Падал, но люди шли мимо»: отец журналиста в Ростове погиб из-за равнодушия прохожих
Сегодня, 06:29
Жителям Ростова-на-Дону пообещали резкое потепление с 20 декабря
Сегодня, 05:58
Офис продаж элитного комплекса открылся в одном из бывших доходных домов Ростова
Сегодня, 11:14