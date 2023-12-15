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Очевидцы рассказали об обстановке и ценах в Москве из-за циклона «Ваня»

Очевидцы рассказали об обстановке и ценах в Москве из-за циклона «Ваня»

15 декабря 2023, 17:36
Фото: 1MI
Циклон «Ваня» привел к сильному снегопаду в Москве, что привело к сложностям в передвижении и значительному подорожанию такси.

Погода в Москве стала настоящим испытанием для жителей из-за непредсказуемого снегопада, вызванного циклоном «Ваня». За ночь город был покрыт толстым слоем снега, а сугробы на улицах создали проблемы для перемещения как пешком, так и на транспорте.

Местные жители рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о сложной обстановке в Москве. Даже после ослабления снегопада, последствия до конца не были устранены. Одна из жительниц рассказала, что уже давно не видела такого количества снега. Протоптанные дорожки замело, пришлось идти по основным путям, что значительно увеличило время на дорогу до нужного места.

Особое внимание также уделили подорожанию такси. Цены выросли, а количество водителей сократилось из-за трудных условий работы в непогоду. Жители Москвы подтверждают информацию о проблемах на дорогах и значительном увеличении стоимости поездок на такси.

Таким образом, погода в Москве из-за циклона «Ваня» значительно затруднила жизнь горожан, оставив после себя много работы для уборки и создав проблемы на дорогах.

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