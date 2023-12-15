Очевидцы рассказали об обстановке и ценах в Москве из-за циклона «Ваня»

Местные жители рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о сложной обстановке в Москве. Даже после ослабления снегопада, последствия до конца не были устранены. Одна из жительниц рассказала, что уже давно не видела такого количества снега. Протоптанные дорожки замело, пришлось идти по основным путям, что значительно увеличило время на дорогу до нужного места.