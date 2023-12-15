Одичавшие свиньи бродят по улицам Франции из-за гор мусора

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Работники, занимающиеся уборкой мусора, объявили забастовку в этом районе. Об этом пишет ИА RuNews24.Ru со ссылкой на телеканал BFMTV.
Сообщается, что диких свиней привлекают заполненные мусором контейнеры.
Местные жители беспокоятся о своей безопасности. Кроме того, из-за сильного ветра по всей округе распространяется неприятный запах.
Мусор не убирают в этой коммуне с 9 декабря. Работники компании, занимающейся вывозом мусора, объявили забастовку в связи с плохими условиями работы.
Представители профсоюза, защищающего интересы работников, встретились с руководством компании, но не смогли достичь соглашения. Забастовка продолжается.