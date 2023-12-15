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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Одичавшие свиньи бродят по улицам Франции из-за гор мусора

15 декабря 2023, 15:57
На юго-востоке Франции появились дикие свиньи. Причина этого явления — большое количество мусора на улицах, которые накопились в промышленной зоне коммуны Шатонеф-ле-Мартиг.

Работники, занимающиеся уборкой мусора, объявили забастовку в этом районе. Об этом пишет ИА RuNews24.Ru со ссылкой на телеканал BFMTV.

Сообщается, что диких свиней привлекают заполненные мусором контейнеры.

Местные жители беспокоятся о своей безопасности. Кроме того, из-за сильного ветра по всей округе распространяется неприятный запах.

Мусор не убирают в этой коммуне с 9 декабря. Работники компании, занимающейся вывозом мусора, объявили забастовку в связи с плохими условиями работы.

Представители профсоюза, защищающего интересы работников, встретились с руководством компании, но не смогли достичь соглашения. Забастовка продолжается.

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