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Офис продаж элитного комплекса открылся в одном из бывших доходных домов Ростова

Офис продаж элитного комплекса открылся в одном из бывших доходных домов Ростова

15 декабря 2023, 11:14
Фото: ГК «Альянс»
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Речь идет купеческом особняке И. В. Чернова, построенном в 19 веке на Среднем проспекте, ныне это проспект Соколова, 20. Именно здесь, рядом со строительной площадкой дома-резиденции «Собрание» от ГК «Альянс» и расположился офис продаж.

Как рассказали в компании застройщика, посещение офиса позволит не только получить профессиональную консультацию, но и оценить территорию комплекса, прочувствовав атмосферу исторического центра, где в окружении памятников культурного наследия и правительственных учреждений будет возведен дом-резиденция «Собрание».

Фото: ГК «Альянс»

Дом-резиденция «Собрание» — это 169 уникальных лотов с использованием материалов и технологий премиум-качества. Семиэтажный комплекс из натурального камня в неоклассическом стиле органично впишется в окружающую застройку 19 века.

В распоряжении собственников премиальный консьерж-сервис, просторные лобби, библиотека, фитнес-зал, рабочее пространство, бьюти-коворкинг, детский клуб и собственный двор-парк. В ресторане с приватной зоной резиденты смогут получить гастрономические впечатления, не выходя из дома.

На территории дома и в каждой квартире установлена система управления «умный дом», профессиональная шумоизоляция, система очистки воды до уровня питьевой, а вопрос безопасности автомобиля в центре города решит подземный паркинг на 163 машиноместа с круглосуточным видеонаблюдением.

На торжественном открытии пространства ГК «Альянс» совместно с журналом «Нация» представили экспозицию проекта «Гражданин Ростова-на-Дону». В нее вошли истории наших земляков, меценатов, политиков, деятелей культуры и искусства, которые прославили наш город.

По словам руководителя отдела продаж Татьяны Богуш, миссия компании не просто в развитии города, но и в сохранении его культурного наследия.

— Поэтому дом-резиденция «Собрание» создается в знаковой локации исторического центра купеческого города, где когда-то жили и творили известные люди, портреты которых сегодня украшают новый офис продаж. Это символическая связь прошлого, настоящего и будущего, — дополнила Татьяна Богуш.

Фото: ГК «Альянс»

Получить более подробную информацию о доме-резиденции «Собрание» можно в офисе отдела продаж по номеру телефона: 8-863-204-61-89.

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