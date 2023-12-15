rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

«Проходили мимо»: из-за равнодушия прохожих погиб пожилой отец ростовского журналиста

«Падал, но люди шли мимо»: отец журналиста в Ростове погиб из-за равнодушия прохожих

15 декабря 2023, 06:29
Фото: Midjourney
«Проходили мимо»: из-за равнодушия прохожих погиб пожилой отец ростовского журналиста

Потерявшийся в Ростове пенсионер погиб из-за равнодушия прохожих

В Ростове пропал без вести, а затем был найден погибшим 79-летний Алексей Хорошилов, поисковики «ЛизаАлерт» рассказали, что мужчину можно было спасти, если бы не равнодушие прохожих.

В начале декабря в Ростове пропал без вести 79-летний Алексей Хорошилов. Он является отцом известного журналиста Игоря Хорошилова. После поисков, проведенных полицией и волонтерами «ЛизаАлерт» мужчину нашли погибшим.

В Ростове пропал без вести 79-летний отец журналиста Хорошилова
Узнать подробнее

Поисковики рассказали, что анализировали камеры наблюдения, на которые попал Хорошилов после исчезновения.

«Во время поиска по камерам мы видели, как дедушка падал, но люди проходили мимо и ему никто не помог. А он мог бы выжить», — говорят в «ЛизаАлерт».

Волонтеры призвали людей не быть равнодушными к чужой беде и помогать пожилым. Они являются особенно уязвимыми и могут дезориентироваться в пространстве.

«Во время поиска по камерам мы видели, как дедушка падал, но люди проходили мимо и ему никто не помог. А он мог бы выжить», — говорят в «ЛизаАлерт».«Во время поиска по камерам мы видели, как дедушка падал, но люди проходили мимо и ему никто не помог. А он мог бы выжить», — говорят в «ЛизаАлерт».
«Во время поиска по камерам мы видели, как дедушка падал, но люди проходили мимо и ему никто не помог. А он мог бы выжить», — говорят в «ЛизаАлерт».
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области

«В нашем окружении множество пожилых людей: родители, бабушки и дедушки, соседи, преподаватели, друзья, родственники. К старшему поколению стоит быть более внимательным. Мы искренне надеемся на то, что люди станут менее равнодушны к чужой беде и будут протягивать руку помощи окружающим», — говорят поисковики.

Ранее в Ростовской области нашли тело сбежавшего из больницы мужчины.

Читайте также:
В Ростове пропал без вести 79-летний отец журналиста ХорошиловаВ Ростовской области рыбаки пропали без вести после встречи с светящимся шаромБыл свидетелем поджога: в Ростовской области пропал участник СВО, приехавший в отпуск
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#"ЛизаАлерт" в Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
Ростовская область не попадет под мобилизацию, но жители пока останутся без яиц
Вчера, 15:23
«Налог на голову»: что жители Ростовской области спрашивали у Путина на Прямых линиях
Вчера, 14:27
Путин оставил без ответа вопрос жителей Ростовской области
Вчера, 13:03
Где пройдут в Ростове-на-Дону новогодние ярмарки. Полный список адресов
Вчера, 12:38
В Ростовской области рост заболеваемости корью возник из-за мигрантов и дефицита яйца
Вчера, 12:28
Как автор песни «Я спросил у ясеня» Владимир Киршон в 20-е годы жил в Ростове
Вчера, 07:29