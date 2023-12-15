«Падал, но люди шли мимо»: отец журналиста в Ростове погиб из-за равнодушия прохожих

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В начале декабря в Ростове пропал без вести 79-летний Алексей Хорошилов. Он является отцом известного журналиста Игоря Хорошилова. После поисков, проведенных полицией и волонтерами «ЛизаАлерт» мужчину нашли погибшим.
Поисковики рассказали, что анализировали камеры наблюдения, на которые попал Хорошилов после исчезновения.
«Во время поиска по камерам мы видели, как дедушка падал, но люди проходили мимо и ему никто не помог. А он мог бы выжить», — говорят в «ЛизаАлерт».
Волонтеры призвали людей не быть равнодушными к чужой беде и помогать пожилым. Они являются особенно уязвимыми и могут дезориентироваться в пространстве.
«В нашем окружении множество пожилых людей: родители, бабушки и дедушки, соседи, преподаватели, друзья, родственники. К старшему поколению стоит быть более внимательным. Мы искренне надеемся на то, что люди станут менее равнодушны к чужой беде и будут протягивать руку помощи окружающим», — говорят поисковики.
Ранее в Ростовской области нашли тело сбежавшего из больницы мужчины.