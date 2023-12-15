Помощник официанта и психолог: где в Ростове заработать деньги на новогодние подарки

Posted 15 декабря 2023, 13:40
Published 15 декабря 2023, 13:40
Modified 15 декабря 2023, 13:43
Updated 15 декабря 2023, 13:43
Перед многими ростовчанами в Новый год стоит вопрос поиска денег на новогодние подарки. С учетом инфляции позволить себе достойный презент для родных может не каждый.
Аналитики советуют рассмотреть небольшие подработки. Быстро получить деньги выйдет на работе с неполным днем и ежедневными или еженедельными выплатами. Такой вариант, например, подойдет студентам. Также можно рассмотреть удаленную работу.
«Варианты с выплатами заработка сразу после смены или раз в неделю чаще предлагают в логистике, продажах, сфере HoReCa, индустрии развлечений. Такие вакансии обычно рассчитаны на кандидатов без опыта, поэтому новички могут быстро освоиться на рабочем месте», — заявили в «Авито Работа».
Например, ежедневный заработок упаковщика посылок для маркетплейса составляет от 1 200 рублей до 2 200 рублей. От 2 000 до 2 500 рублей за смену получает продавец в магазине товаров для праздника. Помощник на производстве бизнес-сувениров выручит за смену 2 000 — 3 000 рублей.
Если работать целую смену времени нет, но есть два свободных часа, то можно устроиться помощником официанта. Правда, доход за столь небольшое время работы соответствующий — от 200 рублей. Нужно будет выполнять мелкие поручения и убирать посуду со столов во время бизнес-ланчей с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу.
Также найти подработку можно и по основной специальности. Педагогов, психологов и студентов соответствующих специальностей приглашают на работу вожатыми в детском клубе с 25 декабря по 6 января, при этом 30–31 декабря и 1 января — выходные. За пять дней можно заработать до 10 000 рублей.
Разумеется, в предновогоднюю пору высокие заработки получают аниматоры. Компании в Ростове готовы предоставить таким сотрудникам гибкий график, чтобы совмещать новогодние представления с учебой или другой работой.
Также в праздники актуальны услуги официантов для новогодних банкетов, курьеров, сотрудников ледовых катков и аттракционов. Много могут заработать и мастера маникюра, стилисты и декораторы, так как многие горожане хотят успеть воспользоваться их услугами до Нового года.
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