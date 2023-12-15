Помощник официанта и психолог: где в Ростове заработать деньги на новогодние подарки

Если работать целую смену времени нет, но есть два свободных часа, то можно устроиться помощником официанта. Правда, доход за столь небольшое время работы соответствующий — от 200 рублей. Нужно будет выполнять мелкие поручения и убирать посуду со столов во время бизнес-ланчей с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу.