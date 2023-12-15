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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Помощник официанта и психолог: где в Ростове заработать деньги на новогодние подарки

Помощник официанта и психолог: где в Ростове заработать деньги на новогодние подарки

15 декабря 2023, 13:40
Фото: 1MI
Помощник официанта и психолог: где в Ростове заработать деньги на новогодние подарки

Где в Ростове быстро заработать деньги на новогодние подарки

Лучшим вариантом для быстрого заработка на новогодние подарки являются работы с неполным рабочим днем и ежедневной оплатой, рассказали аналитики «Авито Работа» корреспонденту RostovGazeta.

Перед многими ростовчанами в Новый год стоит вопрос поиска денег на новогодние подарки. С учетом инфляции позволить себе достойный презент для родных может не каждый.

Аналитики советуют рассмотреть небольшие подработки. Быстро получить деньги выйдет на работе с неполным днем и ежедневными или еженедельными выплатами. Такой вариант, например, подойдет студентам. Также можно рассмотреть удаленную работу.

«Варианты с выплатами заработка сразу после смены или раз в неделю чаще предлагают в логистике, продажах, сфере HoReCa, индустрии развлечений. Такие вакансии обычно рассчитаны на кандидатов без опыта, поэтому новички могут быстро освоиться на рабочем месте», — заявили в «Авито Работа».

Варианты с выплатами заработка сразу после смены или раз в неделю чаще предлагают в логистике, продажах, сфере HoReCa, индустрии развлечений.Варианты с выплатами заработка сразу после смены или раз в неделю чаще предлагают в логистике, продажах, сфере HoReCa, индустрии развлечений.
Варианты с выплатами заработка сразу после смены или раз в неделю чаще предлагают в логистике, продажах, сфере HoReCa, индустрии развлечений.
Фото: 1MI
Названы вакансии для начинающих в Ростове с зарплатой от 100 тысяч рублей
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Например, ежедневный заработок упаковщика посылок для маркетплейса составляет от 1 200 рублей до 2 200 рублей. От 2 000 до 2 500 рублей за смену получает продавец в магазине товаров для праздника. Помощник на производстве бизнес-сувениров выручит за смену 2 000 — 3 000 рублей.

Если работать целую смену времени нет, но есть два свободных часа, то можно устроиться помощником официанта. Правда, доход за столь небольшое время работы соответствующий — от 200 рублей. Нужно будет выполнять мелкие поручения и убирать посуду со столов во время бизнес-ланчей с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу.

Также найти подработку можно и по основной специальности. Педагогов, психологов и студентов соответствующих специальностей приглашают на работу вожатыми в детском клубе с 25 декабря по 6 января, при этом 30–31 декабря и 1 января — выходные. За пять дней можно заработать до 10 000 рублей.

Зарплаты в 100 тысяч рублей: названы вакансии для подработки в декрете в Ростове
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Разумеется, в предновогоднюю пору высокие заработки получают аниматоры.Разумеется, в предновогоднюю пору высокие заработки получают аниматоры.
Разумеется, в предновогоднюю пору высокие заработки получают аниматоры.
Фото: 1MI

Разумеется, в предновогоднюю пору высокие заработки получают аниматоры. Компании в Ростове готовы предоставить таким сотрудникам гибкий график, чтобы совмещать новогодние представления с учебой или другой работой.

Также в праздники актуальны услуги официантов для новогодних банкетов, курьеров, сотрудников ледовых катков и аттракционов. Много могут заработать и мастера маникюра, стилисты и декораторы, так как многие горожане хотят успеть воспользоваться их услугами до Нового года.

Ранее аналитики рассказали, кому платят больше в Ростовской области.

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