Пробки парализовали центр Ростова 15 декабря. Рассказываем, что произошло

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
По их словам, перестал работать регулировщик на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского. Это стало причиной серьезных заторов.
Согласно данным онлайн-карт, длина пробки по Большой Садовой составляет более 3,5 километра. Транспортные проблемы есть и на улицах, которые с ней пересекаются.
Это не единственная проблема, связанная с движением в городе. Ростовчане рассказали о пробке на улице Туполева из-за упавшего дерева.
«На Туполева дерево раскололось пополам: одна часть упала во двор, вторая — перекрыла дорогу. Машины объезжают по тротуару, автобусы не проедут», — рассказали местные жители.
Ранее простаивающая в пробках трасса М-4 «Дон» стала более загруженной.