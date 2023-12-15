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Published Сегодня, 08:34

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Updated Сегодня, 08:36

Пробки парализовали центр Ростова из-за сломанного светофора 15 декабря

Пробки парализовали центр Ростова 15 декабря. Рассказываем, что произошло

15 декабря 2023, 08:34
Фото: rostovgazeta.ru
Пробки парализовали центр Ростова из-за сломанного светофора 15 декабря

Пробки парализовали центр Ростова 15 декабря из-за сломанного светофора

В Ростове-на-Дону на улице Большой Садовой перестал работать светофор, что спровоцировало серьезные заторы, сообщили горожане в соцсетях.

По их словам, перестал работать регулировщик на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского. Это стало причиной серьезных заторов.

Согласно данным онлайн-карт, длина пробки по Большой Садовой составляет более 3,5 километра. Транспортные проблемы есть и на улицах, которые с ней пересекаются.

Согласно данным онлайн-карт, длина пробки по Большой Садовой составляет более 3,5 километра. Транспортные проблемы есть и на улицах, которые с ней пересекаются.Согласно данным онлайн-карт, длина пробки по Большой Садовой составляет более 3,5 километра. Транспортные проблемы есть и на улицах, которые с ней пересекаются.
Согласно данным онлайн-карт, длина пробки по Большой Садовой составляет более 3,5 километра. Транспортные проблемы есть и на улицах, которые с ней пересекаются.
Фото: Яндекс.Карты

Это не единственная проблема, связанная с движением в городе. Ростовчане рассказали о пробке на улице Туполева из-за упавшего дерева.

Ледяной дождь парализовал движение троллейбусов и трамваев в Ростове-на-Дону
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Это не единственная проблема, связанная с движением в городе. Ростовчане рассказали о пробке на улице Туполева из-за упавшего дерева.
Видео: t.me/selmashonline

«На Туполева дерево раскололось пополам: одна часть упала во двор, вторая — перекрыла дорогу. Машины объезжают по тротуару, автобусы не проедут», — рассказали местные жители.

Ранее простаивающая в пробках трасса М-4 «Дон» стала более загруженной.

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