Ростовчан предупредили о сильнейшей вспышке на Солнце

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
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Updated Сегодня, 05:16
По информации центра, интенсивность вспышки составила Х2,8. Говорится, что подобных явления не было в течение шести лет.
«Этой вспышке предшествовали две аналогичные, но среднего уровня. Подобные активные события часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшую из которых прогнозируют в субботу», — говорится в публикации.
Согласно прогнозам, в регионе в конце этого года периодически будут появляться магнитные бури. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого жителей донского региона предупредили о возможных авариях на ЛЭП из-за неблагоприятной погоды.