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Ростовчан предупредили о сильнейшей вспышке на Солнце

Ростовчан предупредили о сильнейшей вспышке на Солнце

15 декабря 2023, 05:06
Фото: Midjourney
Жителей Ростовской области предупредили о сильнейшей за последние несколько лет вспышке на Солнце, говорится на сайте центра погоды «Фобос».

По информации центра, интенсивность вспышки составила Х2,8. Говорится, что подобных явления не было в течение шести лет.

«Этой вспышке предшествовали две аналогичные, но среднего уровня. Подобные активные события часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшую из которых прогнозируют в субботу», — говорится в публикации.

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Согласно прогнозам, в регионе в конце этого года периодически будут появляться магнитные бури. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого жителей донского региона предупредили о возможных авариях на ЛЭП из-за неблагоприятной погоды.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Гололед#Магнитные бури#Солнце#Ростовчане#Аварии#ЛЭП#Вспышка
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