Ростовчане массово бегут в ЗАГС, чтобы расписаться в «красивую» дату

Глава управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко добавила, что «красивые» даты всегда популярны среди желающих пожениться. Также она рассказала, что в 2023 году официально оформили отношения в регионе 27 тысяч пар.



Ранее в ЗАГС рассказали, какими именами чаще всего называли детей в этом году. Там заявили, что появилась мода называть детей в честь императоров и цариц.