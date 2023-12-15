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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Ростовчане массово бегут в ЗАГС, чтобы расписаться в «красивую» дату

Ростовчане массово бегут в ЗАГС, чтобы расписаться в «красивую» дату

15 декабря 2023, 14:34
Фото: Midjourney
Ростовчане массово бегут в ЗАГС, чтобы расписаться в «красивую» дату

Почти 500 пар решили расписаться в Ростове в «красивую» дату 23 декабря

Почти 500 пар в Ростовской области планируют расписаться в ЗАГС 23 декабря, рассказали в правительстве региона.

Жители региона, собирающиеся вступить в брак, хотят сделать это в «красивую» дату — 23 декабря 2023 года. Заявления именно на эту дату росписи подали уже 476 пар.

В столице региона 23 декабря заключат свои отношения 211 пар. Еще 23 и 22 пары официально станут семьей в этот день в Батайске и Азове.

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Глава управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко добавила, что «красивые» даты всегда популярны среди желающих пожениться. Также она рассказала, что в 2023 году официально оформили отношения в регионе 27 тысяч пар.

Ранее в ЗАГС рассказали, какими именами чаще всего называли детей в этом году. Там заявили, что появилась мода называть детей в честь императоров и цариц.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#ЗАГС в Ростовской области
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