Ростовчане массово бегут в ЗАГС, чтобы расписаться в «красивую» дату

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Жители региона, собирающиеся вступить в брак, хотят сделать это в «красивую» дату — 23 декабря 2023 года. Заявления именно на эту дату росписи подали уже 476 пар.
В столице региона 23 декабря заключат свои отношения 211 пар. Еще 23 и 22 пары официально станут семьей в этот день в Батайске и Азове.
Глава управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко добавила, что «красивые» даты всегда популярны среди желающих пожениться. Также она рассказала, что в 2023 году официально оформили отношения в регионе 27 тысяч пар.
Ранее в ЗАГС рассказали, какими именами чаще всего называли детей в этом году. Там заявили, что появилась мода называть детей в честь императоров и цариц.