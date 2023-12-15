Ростовчане заявили об уложенном асфальте в лужи

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
По словам горожан, на 8-й Линии проводили ямочный ремонт и укладывали асфальт в образовавшиеся из-за дождя лужи. Пользователи в комментариях написали, что нужно принимать меры в этой ситуации.
«Фиксируйте, пишите заявление в Роспотребнадзор. Надоели работнички…», — заявили ростовчане.
«Это противогололедные меры», — пошутили местные жители. Другие предположили, что это специальная смесь, походящая для дождливой погоды.
Добавим, что официальных комментариев о проводимом ремонте не было.
Ранее несколько машин оказались в яме из-за провалившейся в Ростове дороги на Текучева. Материал на эту тему читайте по ссылке.