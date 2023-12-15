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Published Сегодня, 04:04

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Ростовчане заявили об уложенном асфальте в лужи

Ростовчане заявили об уложенном асфальте в лужи

15 декабря 2023, 04:04
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону сотрудники дорожных служб ремонтировали асфальт во время дождей, сообщили горожане в соцсетях.

По словам горожан, на 8-й Линии проводили ямочный ремонт и укладывали асфальт в образовавшиеся из-за дождя лужи. Пользователи в комментариях написали, что нужно принимать меры в этой ситуации.

«Фиксируйте, пишите заявление в Роспотребнадзор. Надоели работнички…», — заявили ростовчане.

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«Это противогололедные меры», — пошутили местные жители. Другие предположили, что это специальная смесь, походящая для дождливой погоды.

Фото: Это Ростов

Добавим, что официальных комментариев о проводимом ремонте не было.

Ранее несколько машин оказались в яме из-за провалившейся в Ростове дороги на Текучева. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дорога#Ремонт#Роспотребнадзор#Ямочный ремонт#Асфальт#Дождь#Текучева
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