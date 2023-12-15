Ростовский НИИ радиосвязи попал под санкции Японии

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В пятницу, 15 декабря, Япония объявила о расширении пакета санкций в отношении физических и юридических лиц из России, причиной для этого стало проведение специальной военной операции на Украине.
Так, согласно данным МИД, Япония планирует заморозить активы 19 физических и 43 юридических лиц, которые, по мнению японского правительства, могут быть причастны к проведению референдума в Крыму и возвращения полуострова в состав России. Также ввели запрет на экспорт в 57 субъектов РФ и еще шесть субъектов других стран.
Так в обновленные санкционные списки попало государственное унитарное предприятие «Ростовский-на-дону научно-исследовательский институт радиосвязи», расположенное на улице Нансена в Ростове. Он попал в список субъектов, на которые распространяются запреты, связанные с экспортом. Что именно НИИ больше не сможет получить в документах не указано.
Ранее стало известно, какие оборонные предприятия России попали под санкции США.