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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Ростовский НИИ радиосвязи попал под санкции Японии

Ростовский НИИ радиосвязи попал под санкции Японии

15 декабря 2023, 10:42
Фото: Яндекс.Карты
Ростовский НИИ радиосвязи попал под санкции Японии
Министерство иностранных дел Японии объявило, что ростовский НИИ попал в санкционные списки, документы появились на портале иностранного ведомства.
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Санкции

В пятницу, 15 декабря, Япония объявила о расширении пакета санкций в отношении физических и юридических лиц из России, причиной для этого стало проведение специальной военной операции на Украине.

Фото: mofa.go.jp

Так, согласно данным МИД, Япония планирует заморозить активы 19 физических и 43 юридических лиц, которые, по мнению японского правительства, могут быть причастны к проведению референдума в Крыму и возвращения полуострова в состав России. Также ввели запрет на экспорт в 57 субъектов РФ и еще шесть субъектов других стран.

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Так в обновленные санкционные списки попало государственное унитарное предприятие «Ростовский-на-дону научно-исследовательский институт радиосвязи», расположенное на улице Нансена в Ростове. Он попал в список субъектов, на которые распространяются запреты, связанные с экспортом. Что именно НИИ больше не сможет получить в документах не указано.

Ранее стало известно, какие оборонные предприятия России попали под санкции США.

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