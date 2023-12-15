Ростовский НИИ радиосвязи попал под санкции Японии

Так, согласно данным МИД, Япония планирует заморозить активы 19 физических и 43 юридических лиц, которые, по мнению японского правительства, могут быть причастны к проведению референдума в Крыму и возвращения полуострова в состав России. Также ввели запрет на экспорт в 57 субъектов РФ и еще шесть субъектов других стран.