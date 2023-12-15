Ростовский перевозчик отказался лететь из Москвы в закрытый аэропорт Краснодара

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Напомним, что воздушная гавань в Краснодаре закрыта уже больше года, как и ряд других аэропортов на юге страны. Теперь власти приняли решение совершить тестовый перелет 15 декабря.
Первоначально планировали, что самолет вылетит из Москвы, но билеты на этот рейс не продавали. Теперь у перевозчика указано, что вылет состоится из Минвод в 13 часов.
На онлайн-табло аэропорта на Ставрополье никакой информации об этом нет.
Ранее во время Прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что главный критерий возобновления работы закрытых аэропортов — безопасность пассажиров.