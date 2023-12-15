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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Из Москвы отменили тестовый полет в закрытый аэропорт Краснодара

Ростовский перевозчик отказался лететь из Москвы в закрытый аэропорт Краснодара

15 декабря 2023, 07:18
Фото: 1MI
Из Москвы отменили тестовый полет в закрытый аэропорт Краснодара
Тестовый перелет в Краснодар в пятницу, 15 декабря, решили совершить из Минеральных Вод, говорится на онлайн-табло на сайте перевозчика «Азимут».

Напомним, что воздушная гавань в Краснодаре закрыта уже больше года, как и ряд других аэропортов на юге страны. Теперь власти приняли решение совершить тестовый перелет 15 декабря.

Первоначально планировали, что самолет вылетит из Москвы, но билеты на этот рейс не продавали. Теперь у перевозчика указано, что вылет состоится из Минвод в 13 часов.

На онлайн-табло аэропорта на Ставрополье никакой информации об этом нет.

Ранее во время Прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что главный критерий возобновления работы закрытых аэропортов — безопасность пассажиров.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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