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Published Сегодня, 08:06

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Ростовский тракторист устроил шоу фигурного катания недалеко от Публички

Ростовский тракторист устроил шоу фигурного катания недалеко от Публички

15 декабря 2023, 08:06
Фото: Pxhere
Ростовский тракторист устроил шоу фигурного катания недалеко от Публички
В Ростове-на-Дону сотрудник коммунальных служб на тракторе покрутился на обледеневших улицах, сообщили местные жители в соцсетях.

Сотрудник в вечернее время выехал на безлюдный тротуар и стал крутиться на месте на скользкой поверхности. Делал ли он это специально или потерял контроль над управлением, пока остается загадкой.

«Фигурное катание на Публичке. Водитель поднял настроение», — заявили очевидцы. Но понравилось это далеко не всем, так как в комментариях его начали критиковать.

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Ростовский тракторист устроил шоу фигурного катания недалеко от Публички
Видео: ТГ «Это Ростов!»

«Люди ждут, когда посыпят реагенты, тем временем рабочие — танцуют», — пишут ростовчане.

«Лучше бы он там реагенты рассыпал и гололед убрал», — заявили местные жители.

«Лучше бы работал, а не развлекался», — прокомментировали горожане.

Напомним, что дороги и тротуары снова обледенели в Ростова-на-Дону 15 декабря.

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