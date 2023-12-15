Ростовский тракторист устроил шоу фигурного катания недалеко от Публички

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Сотрудник в вечернее время выехал на безлюдный тротуар и стал крутиться на месте на скользкой поверхности. Делал ли он это специально или потерял контроль над управлением, пока остается загадкой.
«Фигурное катание на Публичке. Водитель поднял настроение», — заявили очевидцы. Но понравилось это далеко не всем, так как в комментариях его начали критиковать.
«Люди ждут, когда посыпят реагенты, тем временем рабочие — танцуют», — пишут ростовчане.
«Лучше бы он там реагенты рассыпал и гололед убрал», — заявили местные жители.
«Лучше бы работал, а не развлекался», — прокомментировали горожане.
Напомним, что дороги и тротуары снова обледенели в Ростова-на-Дону 15 декабря.