«Сегодня уже по 400»: жители Ростовской области шокированы ценами на куриные яйца

«У нас в Волгодонске в поселке Солнечный яйца 140 рублей», «Я сегодня по 120 рублей в „Магните“ брала, с-2, ну чистый горох», «В понедельник в Ашане купил 30 штук СО за 360, сегодня там же посмотрел — 415 рублей. Сколько-сколько там официальная инфляция, говорите?», «Вчера заказала яйца. 200 рублей за 10 штук С1», «Я пять дней назад в „Перекрестке“ деревенские эти брала за 140 рублей. Уже 165», «В „Магните“ на днях за 20 штук была цена 399 рублей», — пожаловались дончане.