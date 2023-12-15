«Сегодня уже по 400»: жители Ростовской области шокированы ценами на куриные яйца

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Напомним, 14 декабря во время Прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что осведомлен о проблемах с резким повышением цен на социальный товар — куриное яйцо. Ранее самый дешевый источник белка становится для дончан все менее доступным, а при росте цен на мясо и рыбу возникают риски, что россияне начнут страдать белковой недостаточностью. Президент утверждает, что в ближайшее время ситуация наладится, поскольку страна наладит импорт яиц из Турции и Беларуси.
Однако это обещание не успокаивает дончан, которые уже начали составлять списки для закупок продуктов к новогоднему столу. По словам людей, подготовка застолья в этом году влетит в копеечку, по карману ударят даже легкие салаты и простая выпечка.
«У нас в Волгодонске в поселке Солнечный яйца 140 рублей», «Я сегодня по 120 рублей в „Магните“ брала, с-2, ну чистый горох», «В понедельник в Ашане купил 30 штук СО за 360, сегодня там же посмотрел — 415 рублей. Сколько-сколько там официальная инфляция, говорите?», «Вчера заказала яйца. 200 рублей за 10 штук С1», «Я пять дней назад в „Перекрестке“ деревенские эти брала за 140 рублей. Уже 165», «В „Магните“ на днях за 20 штук была цена 399 рублей», — пожаловались дончане.
Другие же посетовали, что изменение цен оказалось почти неподъемным для их кошелька.
«Они по 50-70 рублей за 10 штук стоили. Это же основной продукт питания. Разве зарплаты и пенсии в три раза увеличились, как яйца подорожали? Что 220 рублей — не купишь, что 180 рублей — огромная сумасшедшая цена», — заявил один из ростовчан.
«Цены выросли однозначно. Не все получают 50 [прим. редакции — тысяч рублей] и более на человека. Конечно, умники могут написать, что надо было учиться, но должны же люди и на простых профессиях работать. Не всем же быть депутатами. Жить стало тяжелее», — с сожалением заметили дончане.