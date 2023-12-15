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Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Шеф-повар рассказал, откуда везут черную и красную икру в Ростов

Шеф-повар рассказал, откуда везут черную и красную икру в Ростов-на-Дону

15 декабря 2023, 18:02
Фото: Василий Данилов/cc0/wikimedia.org
Шеф-повар рассказал, откуда везут черную и красную икру в Ростов

Шеф-повар Макаров рассказал, откуда везут черную и красную икру в Ростов

Самую качественную икру производят в местах обитания рыб лососевых пород, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров.

Жители Ростова уже вовсю скупают деликатесы к праздничному столу. Одним из традиционных продуктов к Новому году является красная икра. RostovGazeta выяснила, откуда ее привозят в Ростов.

По мнению Леонида Макарова, качественная красная икра может быть произведена только в тех регионах, где водится рыба лососевых пород.

«Если место производства Карелия, Сахалин, Камчатка и, в частности, Хабаровск, то это настоящая хорошая красная икра. Ее в Ростов привозят даже не всегда в замороженном виде, свежую», — говорит эксперт.

Шеф-повар рассказал, как в Ростове выбрать черную и красную икру к Новому году
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Он предупреждает, что не стоит покупать икру у продавцов, которые не могут ответить на вопрос о месте производства икры или предоставить документы.

«Очень часто на рынках раньше слышал что-то вроде: „Это с частного рыбхозяйства“. Я лично не знаю в области ни одного рыбхозяйства с лососевыми, да и откуда ему тут взяться. Скорее всего, вам хотят подсунуть подделку», — предупреждает повар.

Ранее RostovGazeta выяснила, сколько стоит красная икра в ростовских магазинах.

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