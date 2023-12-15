Шеф-повар рассказал, откуда везут черную и красную икру в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Жители Ростова уже вовсю скупают деликатесы к праздничному столу. Одним из традиционных продуктов к Новому году является красная икра. RostovGazeta выяснила, откуда ее привозят в Ростов.
По мнению Леонида Макарова, качественная красная икра может быть произведена только в тех регионах, где водится рыба лососевых пород.
«Если место производства Карелия, Сахалин, Камчатка и, в частности, Хабаровск, то это настоящая хорошая красная икра. Ее в Ростов привозят даже не всегда в замороженном виде, свежую», — говорит эксперт.
Он предупреждает, что не стоит покупать икру у продавцов, которые не могут ответить на вопрос о месте производства икры или предоставить документы.
«Очень часто на рынках раньше слышал что-то вроде: „Это с частного рыбхозяйства“. Я лично не знаю в области ни одного рыбхозяйства с лососевыми, да и откуда ему тут взяться. Скорее всего, вам хотят подсунуть подделку», — предупреждает повар.
Ранее RostovGazeta выяснила, сколько стоит красная икра в ростовских магазинах.