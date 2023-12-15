Шеф-повар рассказал, откуда везут черную и красную икру в Ростов-на-Дону

«Очень часто на рынках раньше слышал что-то вроде: „Это с частного рыбхозяйства“. Я лично не знаю в области ни одного рыбхозяйства с лососевыми, да и откуда ему тут взяться. Скорее всего, вам хотят подсунуть подделку», — предупреждает повар.