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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Штормовое предупреждение: к гололеду в Ростовской области добавится ураганный ветер

Штормовое предупреждение: к гололеду в Ростовской области добавится ураганный ветер

15 декабря 2023, 12:25
Фото: rostovgazeta.ru
Штормовое предупреждение: к гололеду в Ростовской области добавится ураганный ветер

Штормовое предупреждение из-за гололеда и ветра объявили в Ростовской области

Спасатели предупредили о значительном ухудшении погоды на выходных в Ростовской области, сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регионального управления МЧС.

Сегодня, а также в ближайшие выходные в регионе сохранится гололед. К нему добавится ветер, он усилится до 18 метров в секунду. Спасатели предупреждают также о гололедно-изморозевых отложениях.

Жителей Ростовской области предупредили о возможных авариях на ЛЭП из-за гололеда
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В МЧС местных жителей просят быть внимательными и надеть не скользящую обувь, чтобы не получить на льду травмы.В МЧС местных жителей просят быть внимательными и надеть не скользящую обувь, чтобы не получить на льду травмы.
В МЧС местных жителей просят быть внимательными и надеть не скользящую обувь, чтобы не получить на льду травмы.
Фото: rostovgazeta.ru

В МЧС местных жителей просят быть внимательными и надевать нескользящую обувь, чтобы не получить на льду травмы. Также не стоит гулять рядом с сухими деревьями, неустойчивыми щитами и другими конструкциями.

Напомним, сегодня пять районов Ростовской области снова остались без света. Точный срок восстановления электроснабжения до сих пор не известен.

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