Штормовое предупреждение: к гололеду в Ростовской области добавится ураганный ветер

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Сегодня, а также в ближайшие выходные в регионе сохранится гололед. К нему добавится ветер, он усилится до 18 метров в секунду. Спасатели предупреждают также о гололедно-изморозевых отложениях.
В МЧС местных жителей просят быть внимательными и надевать нескользящую обувь, чтобы не получить на льду травмы. Также не стоит гулять рядом с сухими деревьями, неустойчивыми щитами и другими конструкциями.
Напомним, сегодня пять районов Ростовской области снова остались без света. Точный срок восстановления электроснабжения до сих пор не известен.