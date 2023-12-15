Силовики из Ростовской области задержали украинского шпиона

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В пятницу, 15 декабря, стало известно, что сотрудники ФСБ выявили и пресекли незаконную деятельность гражданина Украины, который собирал данные о местах дислокации ВС РФ. В отношении 40-летнего украинца завели уголовное дело о шпионаже.
Оперативникам удалось установить, что подозреваемый, оставшийся в зоне СВО, шпионил для украинской разведки, собирая для них данные о личном составе и местах размещения военных.
При этом украинская сторона могла использовать эти данные для атаки по российским военным, что привело бы к гибели военнослужащих и потерям военной техники.
В настоящий момент украинца задержали, у него изъяли средства связи, которые он использовал для передачи собранных данных спецслужбам Украины.
Ранее военнослужащего обвинили в госизмене.