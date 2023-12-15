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Силовики из Ростовской области задержали украинского шпиона за бойцами СВО

Силовики из Ростовской области задержали украинского шпиона

15 декабря 2023, 08:24
Фото: 58.rosguard.gov.ru
Силовики из Ростовской области задержали украинского шпиона за бойцами СВО
Сотрудники ФСБ по Ростовской области задержали гражданина Украины, который шпионил за российскими военными в зоне СВО, об этом сообщили в пресс-службе донского УФСБ.
Сюжет
СВО

В пятницу, 15 декабря, стало известно, что сотрудники ФСБ выявили и пресекли незаконную деятельность гражданина Украины, который собирал данные о местах дислокации ВС РФ. В отношении 40-летнего украинца завели уголовное дело о шпионаже.

Оперативникам удалось установить, что подозреваемый, оставшийся в зоне СВО, шпионил для украинской разведки, собирая для них данные о личном составе и местах размещения военных.

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В пятницу, 15 декабря, стало известно, что сотрудники ФСБ выявили и пресекли незаконную деятельность гражданина Украины, который собирал данные о местах дислокации ВС РФ.
Видео: Оперативная съемка

При этом украинская сторона могла использовать эти данные для атаки по российским военным, что привело бы к гибели военнослужащих и потерям военной техники.

В настоящий момент украинца задержали, у него изъяли средства связи, которые он использовал для передачи собранных данных спецслужбам Украины.

Ранее военнослужащего обвинили в госизмене.

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