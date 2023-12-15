Сладкие новогодние подарки подорожали на 8% в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Рост стоимости сладких новогодних наборов в Ростовской области составил 8%. Полкилограмма такого подарка из конфет и других сладостей обойдется примерно в 659 рублей.
На индексацию повлиял возросший на 17% в сравнении с прошлым годом спрос. Особенно популярны для сладких подарков конфеты, шоколад и пирожные.
Если говорить о стране в целом, то наборы сладостей к Новому году в РФ поднялись в стоимости на 11%. Средний сладкий праздничный набор в России сейчас обойдется в примерно 711 рублей.
Ранее сообщалось, что шоколад в Ростове подорожает на 20% в 2024 году. Это связано с возросшими затратами на логистику, падением курса рубля и подорожанием ингредиентов.